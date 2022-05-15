Пока тысячи "асвабадителей" гниют на украинской земле, в России провели конкурс по украшению могил (фото)

Пока тысячи "асвабадителей" гниют на украинской земле, в России провели конкурс по украшению могил (фото)

Конкурс по украшению могил состоялся в российском Новосибирске – победителю досталось 20 тысяч рублей.

В Новосибирске 14 мая состоялся первый в России конкурс по оформлению мест захоронения.

Об этом пишет издание "Новосибирск онлайн".

Три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и искусственных цветов и многое другое. Жюри конкурса оценивало как технологию, так и дизайн. В конкурсе победила команда из Омска и им подарили 20 тысяч рублей.

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"Впечатления отличные. Такие конкурсы – это правильно", — рассказала одна из участниц.

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Напомним, в прошлом году соревнования по скоростному копанию могил состоялись в Бурятии. Так мэрия решила показать, как тяжела и незаменима работа могильщиков. Могилы должны быть определенного размера, ровными и гладкими. Победителем стал мужчина, справившийся за 50 минут.

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Тем временем в России начали массово появиться могилы военных, умерших после 24 февраля, когда Путин начал полномасштабную войну в Украине.

Кроме того, Россия продолжает скрывать потери в войне против Украины. Из-за большого количества погибших их начали хоронить на закрытых похоронах.

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