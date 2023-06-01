Жданов награжден "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".

Когда в Шебекино происходят интересные события, российский диктатор Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.

Об этом говорится на сайте Кремля, передают российские ЗМП.

В тексте указа говорится, что Жданов награжден "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга". Документ был подписан 1 июня.

Пока Путин подписывал указ о награждении, в Шебекино происходил и до сих пор продолжается хаос: днем пылало здание МВД, над городом вздымался черный густой дым. Из-за чего местные люди начали массово покидать город.

Напомним, в Министерстве обороны РФ подтвердили прорыв государственной границы. Там уверяют, что якобы атака вражеских угрипов отбита с потерями в технике и живой силе. В России традиционно в атаке обвиняют Украину.

Перел этим утром российские повстанцы, воюющие против режима Путин, началась вторая фаза "освобождения" Белгородской области, первая была 22 мая. Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легион "Свобода России" зашли на территорию РФ, Белгородскую область. По информации РДК, сейчас идет бой за Шебекино.

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