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Пока в Украине массирована атака РФ, Путин в окружении военных поздравил россиян с Новым годом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Пока в Украине массирована атака РФ, Путин в окружении военных поздравил россиян с Новым годом

ФОТО: сундуки с видео

Путин выразил благодарность оккупантам, которые убивают украинцев.

Пока российские военные массированно обстреливают Украину, президент-террорист РФ Владимир Путин поздравил граждан Российской Федерации с Новым годом.

Об этом сообщают кремлевские пропагандистские СМИ.

Нынешнее видеопоздравление хозяина Кремля записало не на фоне Кремля, как всегда, а в окружении военных. В нем Путин выразил благодарность кафирам, которые убивают украинцы. Также кровавый террорист размечтался, что "Россия преодолеет все трудности, сохранит страну большой и независимой"

Какие маразматические заявления сказал Путин, поздравляя россиян с новогодними праздниками:

  • Прошедший год был годом поворотных событий, закладывающих базу грядущего и России.
  • Правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях.
  • Западные элиты годами уверяли в своих мирных намерениях, в том числе в Донбассе, на самом деле поддерживали неонацистов.
  • Благодарю участников спецоперации за силу духа и отвагу: миллионы людей душой и сердцем с вами.
  • Уверен, что Россия справится со всеми трудностями, сохранит страну большой и независимой.

Ракетная атака России на Новый год

Напомним, 31 декабря Россия атаковала украинские города. в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сирены раздаются во всех областях. Пройдите срочно в укрытие до окончания тревоги. Ряд взрывов прогремел в Киеве. оккупанты ударили по жилым домам.

Из-за угрозы ударов "Укрэнерго" вводит экстренное отключение света в ряде областей. Превентивное отключение элетроэнергии вводят, чтобы при ударах по энергетическим объектам уменьшить повреждения.

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Дата публикации
Просмотры
4206
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