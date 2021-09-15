Пока жена звала на помощь, тело исчезло: огромный аллигатор загрыз летнего мужчину после мощного урагана в США (фото)

Пока жена звала на помощь, тело исчезло: огромный аллигатор загрыз летнего мужчину после мощного урагана в США (фото)

Мужчину атаковал аллигатор возле дома.

В США огромный аллигатор, весом 228 килограммов, как полагают, загрыз летнего мужчину после разрушительного урагана "Ида". Пресмыкающегося убили охотники, а в его чреве обнаружили человеческие останки.

Об этом сообщает Metro со ссылкой на офис американского шерифа.

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Известно, что более двух недель искали 71-летнего Тимоти Саттерли, которого последний раз видели 30 августа, в Слайдели, примерно в 35 милях к северо-востоку от Нового Орлеана. Жена Саттерли большой аллигатор напал на ее мужа после того, как он вышел за пределы их дома до сарая, окруженного паводковыми водами.

По словам капитана Лэнса Виттера, аллигатор оторвал руку мужчины, а когда 68-летняя миссис Саттерли пыталась спасти мужа, хищник исчез в воде. Несмотря на то, что потерпевший пенсионер сильно истекал кровью, он сказал жене сесть в их лодку и позвать помощь.

Представитель офиса шерифа округа Сент-Таммани, добавил, что миссис Саттерли было бы трудно затянуть мужа в лодку без посторонней помощи, поэтому его пришлось оставить на лестнице.

Ориентировочно в 1,5 км американка нашла помощь, но, когда вернулась, обнаружила, что ее мужа больше нет на лестнице. Аллигатора поймали на днях, он попался в ловушку, установленную в паводковых водах двумя лицензированными охотниками.

"После обследования аллигатора выяснилось, что в его желудке есть что-то, похожее на человеческие останки. Это были верхние части человеческого тела. Следователи будут работать с Коронерский офисом прихода Сент-Таммани, чтобы удостовериться, что эти останки принадлежат Тимоти Саттерли", — говорится в заявлении шерифа.

По словам представителя шерифа капитана Виттера, дом Саттерли расположен недалеко от болота, где туристам показывают аллигаторов и других диких животных. Он отметил, что аллигаторы обычно не нападают на людей, если только пища, которую они прятали ни была перемещена, как это может произойти во время сильных штормов.

Интересно то, что нападение аллигатора произошло на следующий день после того, как один из самых мощных ураганов "Ида" обрушился на побережье Мексиканского залива США и Луизиану, вызвав разрушительные наводнения в некоторых районах за пределами новой системы дамбы и шлюзов, защищающие Новый Орлеан.

Известно, что господин Саттерли работал волонтером в местной школе и готовил еду для жертв шторма.

"Теперь, когда мы нашли аллигатора, по крайней мере, жена может получить свидетельство о смерти", — сказал Виттер.

Напомним, посетители частного зоопарка в городе Вест-Вэлли-Сити штата Юта спасли смотрительницу, которую затянул в воду аллигатор на глазах у детей.

А в австралийском штате Квинсленд застрелили двухметрового крокодила после того, как он покалечил двух военнослужащих.

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