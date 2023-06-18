Показали миру свое настоящее лицо: на форуме в Петербурге раздавали украденную в Украине черешню

Организаторы мероприятия даже не старались скрывать, что черешня украдена из временно оккупированной части Запорожской области.
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге гостям раздавали украденные в Мелитополе украинские черешни.
Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в Сети.
Как пишут российские пропагандисты, коллаборанты Запорожской области представляли ягоду, как "выращенную в России", и очень кичились всем ею.
На опубликованных фото видно, что организаторы мероприятия даже не старались скрывать, что черешня привезена из временно оккупированной части Запорожской области, а именно Мелитополя. На стаканчиках и картонных контейнерах была надпись "Отборная черешня", "Запорожская область".
Напомним, россияне в оккупированном Мелитополе устроили стрельбу с сотрудниками ФСБ и комендатуры.
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