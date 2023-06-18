Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Показали миру свое настоящее лицо: на форуме в Петербурге раздавали украденную в Украине черешню

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1298
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Показали миру свое настоящее лицо: на форуме в Петербурге раздавали украденную в Украине черешню

На форуме в Петербурге раздавали украденную в Мелитополе черешню. ФОТО: российские тг-каналы

Организаторы мероприятия даже не старались скрывать, что черешня украдена из временно оккупированной части Запорожской области.

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге гостям раздавали украденные в Мелитополе украинские черешни.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в Сети.

Как пишут российские пропагандисты, коллаборанты Запорожской области представляли ягоду, как "выращенную в России", и очень кичились всем ею.

На опубликованных фото видно, что организаторы мероприятия даже не старались скрывать, что черешня привезена из временно оккупированной части Запорожской области, а именно Мелитополя. На стаканчиках и картонных контейнерах была надпись "Отборная черешня", "Запорожская область".

На форуме в Петербурге раздавали украденную в Мелитополе черешню. ФОТО: российские тг-каналы / ©
На форуме в Петербурге раздавали украденную в Мелитополе черешню. ФОТО: российские тг-каналы
На форуме в Петербурге раздавали украденную в Мелитополе черешню. ФОТО: российские тг-каналы / ©
На форуме в Петербурге раздавали украденную в Мелитополе черешню. ФОТО: российские тг-каналы

Напомним, россияне в оккупированном Мелитополе устроили стрельбу с сотрудниками ФСБ и комендатуры.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1298
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация