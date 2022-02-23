Показательное выступление: в России парашютист зацепился за фонарь и врезался в стену (видео)

Мужчина получил травму ноги, он госпитализирован.

Во время показательных выступлений в честь 23 февраля в Тюмени парашютист задел фонарь и врезался в стену.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Подъем".

Как отмечается, парашютисты прыгали с вертолета и должны были приземлиться на специально подготовленные места. Однако одного из участников унесло из запланированной траектории сильным порывом ветра.

Мужчина зацепился парашютом за фонарь и врезался в стену. Сообщается, что он получил травму ноги. Пострадавшему предоставили первую помощь и сразу госпитализировали.

Напомним, российский телеканал "Россия 24" составил карту якобы "подаренных Украине" территорий по мотивам обращения президента России Владимира Путина. Так называемые "подарки" Украине якобы достались от Ленина, Сталина, Хрущева и "русских царей".

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