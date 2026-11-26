Испания / © NY Post

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В Пиренеях, на территории испанской провинции Льейда, выставили на продажу заброшенное село за 295 тыс. евро. Его стоимость снизили на 155 тыс. евро по сравнению с начальной ценой, однако будущему владельцу придется вложить значительные средства в восстановление зданий и обустройство территории.

Об этом пишет французское издание Le Parisien со ссылкой на испанский La Vanguardia.

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Заброшенное поселение расположено в каталонской части Пиренеев, примерно в 18 км от Андорры.

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Впервые недвижимость была выставлена на продажу еще в 2020 году за 450 тыс. евро. Теперь цену снизили до 295 тыс. евро — примерно на 34% от первоначальной стоимости.

Заброшенный поселок расположен в провинции Льейда (Испания), примерно в 18 км от Андорры. Фото Le Parisien

Что входит в стоимость заброшенного села

На территории расположены несколько заброшенных зданий общей площадью около 1500 кв. м. Также к недвижимости принадлежит земельный участок площадью примерно 30 га, окруженный лесами, сосновыми насаждениями, кустарниками и лугами.

Исторический центр поселения занимает отдельный участок площадью 2368 кв.

В то же время покупателю следует учесть, что все здания нуждаются в капитальном ремонте. В агентстве продаж признают, что привлекательность местности и близость к Андорре контрастируют со сложностью восстановления поселения, которое оставалось без жителей на протяжении многих лет.

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Можно ли восстановить поселение

По данным агентства, в отличие от некоторых других заброшенных сел, продающих как обычную сельскохозяйственную недвижимость, этот объект имеет статус городской земли. Его классификация была утверждена в рамках градостроительного плана POUM 2013 года. Это открывает возможность создания зоны городского развития (ZDU).

Такой статус может облегчить процесс восстановления поселения, однако любые будущие работы будут нуждаться в соответствующих разрешениях и предварительном обустройстве территории.

Отдельной проблемой станет доступ к недвижимости. Сначала к ней ведет асфальтированная дорога, после чего нужно преодолеть еще примерно 2,5 км по лесной дороге. В агентстве утверждают, что по ней можно проехать на обычном автомобиле, но советуют использовать внедорожник или кроссовер.

Электричество и вода: какие проблемы

Еще одним серьезным вызовом для будущего владельца станет подключение электроэнергии. Ближайшая электрическая опора расположена примерно в 2,5 км по прямой, поэтому возможность и стоимость подключения нужно будет отдельно оценивать.

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На территории есть источник и пруд, однако оба водных объекта нуждаются в восстановлении.

В настоящее время агентство по продажам не разглашает название поселения и его точное месторасположение. Это объясняют желанием сохранить конфиденциальность и предотвратить возможные случаи хищения имущества.

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