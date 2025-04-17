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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
948
Время на прочтение
3 мин

Поклонение семье Кимов, голод и побои: беглянка рассказала о жизни в Северной Корее

23-летняя Белла Сео рассказала о строгих распорядках в школах Северной Кореи: учащиеся постоянно подвергаются насилию, тяжело работают и недоедают.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Диктатор КНДР Ким Чен Ин

Диктатор КНДР Ким Чен Ин

Сбежавшая из Северной Кореи женщина рассказала об адской жизни простых людей во время правления режима семьи Кимов.

Рассказ 23-летней женщины, которая не так давно сбежала из Северной Кореи и сейчас живет в Сеуле, приводит британский таблоид Mirror.

Сбежавшая из страны Белла Со рассказала, что дети в школах КНДР изучают историю семьи Кимов — важнейший предмет для их оценок. А когда уроки заканчиваются, начинается настоящая работа, когда ученики были вынуждены тратить три-четыре часа на сверхтяжелый физический труд, прежде чем уходить домой. Избиение было привычным явлением, а «бесплатное» образование было настолько дорогостоящим, что родители голодали, чтобы заплатить взносы.

Это очень далеко от того, что рассказывает северокорейская пропаганда, где сияющих учеников воспитывают любящие учителя. Белла сказала: «Из семи ежедневных уроков два-три посвящены изучению тем, связанных с семьей Кимов».

«Важнейшими предметами являются „История детства и революционная история“ семьи Ким.

Каждый день также начинался с уборки и очищения портретов правящих Кимов и пения песен верности. А по субботам была дополнительная сессия самокритики, где учащиеся признавали свои идейные недостатки.

Белла рассказывает: «Учащиеся отвечали за выравнивание каменистого школьного двора, засыпая его песком — это долгосрочная задача, требовавшая много труда. Это часто занимало три-четыре часа после школы каждый день. Мне приходилось носить 25-килограммовые мешки, наполненные песком и камнями, что было очень тяжело».

Финансовое бремя было таким же тяжелым, как и физическое. Северная Корея хвастается общей и бесплатной системой образования, но Белла говорит, что реальность совсем другая.

«Хотя официальной платы за обучение нет, студенты и школьники должны вносить значительный вклад через „молодежные проекты“ и другие финансовые требования. Ученики должны были покрывать расходы на школьные мероприятия — даже дни рождения учителей, свадьбы и семейные праздники требовали взносов», — вспоминает беглец.

«Это было тяжелое бремя для семей, которые выживали на ежедневные заработки; некоторым родителям приходилось голодать, чтобы оплатить эти школьные расходы. В моем родном городе невозможно было выжить на государственную зарплату — месячной зарплаты едва хватало, чтобы купить бутылку алкоголя. Ученики, которые не могли заплатить, часто сталкивались с травлей со стороны одноклассников или физическими наказаниями со стороны учителей в зависимости от настроения и личности учителя», — продолжила она.

Белла сбежала с родины после прихода к власти Ким Чен Ына. Ее семья жила от прибыли за контрабанду товаров из Китая. Однако после смерти Ким Чен Ира, Ким Чен Ын пришел к власти и перекрыл контрабандные маршруты.

«Не имея средств к существованию, мы забрали все свои сбережения и сбежали. Я пересекла горы в Китай, потом путешествовала по Китаю, Лаосу и Таиланду, прежде чем улететь в Южную Корею», — добавила беглец.

Ранее украинский журналист поделился воспоминаниями о посещении КНДР и рассказал, как северные корейцы до сих пор живут за «железным занавесом».

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Дата публикации
Количество просмотров
948
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