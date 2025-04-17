Поклонение семье Кимов, голод и побои: беглянка рассказала о жизни в Северной Корее

Диктатор КНДР Ким Чен Ин

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Сбежавшая из Северной Кореи женщина рассказала об адской жизни простых людей во время правления режима семьи Кимов.

Рассказ 23-летней женщины, которая не так давно сбежала из Северной Кореи и сейчас живет в Сеуле, приводит британский таблоид Mirror.

Сбежавшая из страны Белла Со рассказала, что дети в школах КНДР изучают историю семьи Кимов — важнейший предмет для их оценок. А когда уроки заканчиваются, начинается настоящая работа, когда ученики были вынуждены тратить три-четыре часа на сверхтяжелый физический труд, прежде чем уходить домой. Избиение было привычным явлением, а «бесплатное» образование было настолько дорогостоящим, что родители голодали, чтобы заплатить взносы.

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Это очень далеко от того, что рассказывает северокорейская пропаганда, где сияющих учеников воспитывают любящие учителя. Белла сказала: «Из семи ежедневных уроков два-три посвящены изучению тем, связанных с семьей Кимов».

«Важнейшими предметами являются „История детства и революционная история“ семьи Ким.

Каждый день также начинался с уборки и очищения портретов правящих Кимов и пения песен верности. А по субботам была дополнительная сессия самокритики, где учащиеся признавали свои идейные недостатки.

Белла рассказывает: «Учащиеся отвечали за выравнивание каменистого школьного двора, засыпая его песком — это долгосрочная задача, требовавшая много труда. Это часто занимало три-четыре часа после школы каждый день. Мне приходилось носить 25-килограммовые мешки, наполненные песком и камнями, что было очень тяжело».

Финансовое бремя было таким же тяжелым, как и физическое. Северная Корея хвастается общей и бесплатной системой образования, но Белла говорит, что реальность совсем другая.

«Хотя официальной платы за обучение нет, студенты и школьники должны вносить значительный вклад через „молодежные проекты“ и другие финансовые требования. Ученики должны были покрывать расходы на школьные мероприятия — даже дни рождения учителей, свадьбы и семейные праздники требовали взносов», — вспоминает беглец.

«Это было тяжелое бремя для семей, которые выживали на ежедневные заработки; некоторым родителям приходилось голодать, чтобы оплатить эти школьные расходы. В моем родном городе невозможно было выжить на государственную зарплату — месячной зарплаты едва хватало, чтобы купить бутылку алкоголя. Ученики, которые не могли заплатить, часто сталкивались с травлей со стороны одноклассников или физическими наказаниями со стороны учителей в зависимости от настроения и личности учителя», — продолжила она.

Белла сбежала с родины после прихода к власти Ким Чен Ына. Ее семья жила от прибыли за контрабанду товаров из Китая. Однако после смерти Ким Чен Ира, Ким Чен Ын пришел к власти и перекрыл контрабандные маршруты.

«Не имея средств к существованию, мы забрали все свои сбережения и сбежали. Я пересекла горы в Китай, потом путешествовала по Китаю, Лаосу и Таиланду, прежде чем улететь в Южную Корею», — добавила беглец.

Ранее украинский журналист поделился воспоминаниями о посещении КНДР и рассказал, как северные корейцы до сих пор живут за «железным занавесом».