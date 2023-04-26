Поклонницы завалили письмами о любви осужденного, который убил свою жену

Мужчина, сидящий в тюрьме за убийство собственной жены Кэролайн Крауч, получает полные мешки любовных писем.

Об этом пишет dailymail.

Сообщается, что тюремные охранники были "поражены" количеством "фанаток" заключенного экспилота вертолета Бабиса Анагностопулоса, который задушил 19-летнюю жену и маму их ребенка в их доме в Аттике, в Греции.

Мужчина, сидящий в тюрьме за убийство собственной жены Кэролайн Крауч, получает полные мешки любовных писем. Фото: dailymail

34-летний мужчина инсценировал преступное нападение, связав себя и убив их с женой собаку Рокси, пытаясь запутать следствие.

Однако убийство было раскрыто, а преступник приговорен к 27 годам заключения.

Сейчас он также пытается отменить свой приговор, однако апелляционное заседание, которое должно было состояться накануне, отложили из-за болезни его адвоката.

Пока мужчину "бомбардируют" письмами поклонницы.

"Согласно протоколу, мы прочитали всю почту и поражены! Женщины говорят, что влюблены в него. Они считают его невиновным, а убийство жены было непреднамеренным, а в состоянии аффекта", — сказал один из охранников заключенного.

Адвокат мужчины утверждает, что его клиент является "примерным заключенным", который "много читает и работает в тюремной столовой" и не должен быть наказан за преступление, "который не хотел совершать".

В то же время, по словам полицейского, который осмотрел тело женщины спустя несколько часов после трагедии 11 мая 2021 года, она была подвергнута "длительной и мучительной смерти".

Во время того, как мужчина душил ее подушкой на полу, она сопротивлялась, пыталась отбиваться.

Тем временем в США расследуют жестокое убийство матери троих детей. Женщину забили тупым предметом, а труп спрятали в сарай.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.