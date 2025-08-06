Поколение Z отказывается от работы на корпорации: что выбирает взамен

Работница из поколения зумеров / © Getty Images

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В США наблюдается новый тренд среди молодежи: поколение зумеров все чаще отказывается от традиционных карьерных путей в крупных корпорациях, отдавая предпочтение франчайзинговому бизнесу. Это решение обусловлено стремлением к независимости и желанием контролировать собственное будущее.

Об этом сообщает издание Entrepreneur.

От наемного труда к собственной франшизе

Согласно данным платформы по поиску работы Upwork, более 50% зумеров в США больше не рассматривают наемный труд как основной карьерный путь. В условиях экономической нестабильности и высокой инфляции они ищут гибкость, быстрый финансовый рост и возможность самореализации, чего часто не хватает в корпоративной среде.

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Опрос MarketWatch подтверждает, что молодежь планирует достичь финансовой независимости к 32 годам, но не через наемную работу, а благодаря предпринимательству.

Основатель компании Home Run Franchises Томас Скотт отмечает, что традиционная карьера для зумеров кажется странной. Он привел их типичную логику.

«Кто, черт возьми, это придумал? Почему я должен проводить по 40 часов в неделю в тесном офисном отсеке, чтобы оплачивать свои расходы? У меня с детства был доступ к YouTube, и я знаю, что если ты хочешь чего-то достичь в жизни, ты должен начать свой бизнес», — объяснил Скотт.

Франчайзинг привлекателен для молодых людей, поскольку позволяет начать собственное дело, опираясь на поддержку известного бренда и проверенную бизнес-модель. Это особенно актуально для тех, кто не хочет тратить годы на создание бизнеса «с нуля». Франшиза, по сути, является «арендой» торговой марки и использованием готовой бизнес-модели.

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Первый бизнес, а не вторая карьера

Если раньше франчайзинг чаще всего выбирали опытные топ-менеджеры с большим капиталом, то сегодня ситуация изменилась. Основатель Hundred Acre Дэниел Хейс отмечает рост интереса со стороны молодых и амбициозных, но неопытных предпринимателей. Их мотивирует не только прибыль, но и гибкость, ощущение цели и причастность к развитию бренда.

Хотя сейчас только 8% франчайзи в США — это люди моложе 35 лет, по данным Franchise Business Review, они уже активно меняют рынок. Одним из ярких примеров является сеть замороженных десертов Frios Gourmet Pops. С 2018 года компания увеличила количество своих точек с 18 до 110, активно привлекая молодых партнеров. Владелец компании Клифф Кеннеди объясняет, что это поколение, которое видело, как родители теряли работу, и теперь стремится самостоятельно распоряжаться своим будущим.

Франшиза Frios Gourmet Pops, которая требует инвестиций от 60 тыс. долл., привлекает зумеров своей визуальной концепцией и активностью в соцсетях. Кеннеди отмечает, что молодые партнеры быстро адаптируются, создают контент для TikTok и эффективно взаимодействуют с аудиторией. Данные Home Run Franchises подтверждают успех такой стратегии: франчайзи из поколений Z и миллениалов, хотя и составляют лишь 30% сети, являются одними из самых успешных по объемам выручки.

Молодежь привлекает возможность начать бизнес с относительно небольшими инвестициями (50-150 тыс. долл.), часто используя кредиты по программам поддержки малого бизнеса. Стратегия нередко заключается в открытии нескольких точек, их развитии в течение нескольких лет, а затем выгодной продаже.

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К слову, ранее сообщалось о том, как современный рынок труда меняется под влиянием поколения зумеров. Они не склонны жертвовать личным комфортом ради туманных карьерных перспектив и не готовы держаться за работу любой ценой.