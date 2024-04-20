Поколение зуммеров легко увольняется и имеет большие заработки — The Economist

В поколение зуммеров в странах Запада принадлежит 250 миллионов человек, родившихся в период между 1997 по 2012 годы.

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Издание The Economist сообщает, что половина из этих людей уже работает, при этом зарплаты у них выше, чем у других, они легко увольняются и находят новую работу.

Журналисты издания сделали неожиданные выводы:

В отличие от предыдущих поколений (миллениалов и поколения X) в финансовом плане зуммеры более успешны.

Уровень безработицы среди молодежи достиг 13%. Это самый низкий показатель с 1991 года.

На работе они предпочитают комфорт, а если его нет – легко увольняются.

"В прошлом году зуммеры хвастались "тихим увольнением", при котором они прилагали к работе ровно столько усилий, чтобы их не уволили. Другие говорили о "минималистическом понедельнике". Архетип "девушки-босса", стремящейся избавиться от корпоративного контроля властных мужчин, привлекает внимание женщин-миллениалов Представительницы же поколения Z чаще обсуждают идею быть "девушками-улитками", которые воспринимают все медленно и предпочитают заботиться о себе", — говорится в статье.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины массово выехали специалисты, которых не хватает на рынке труда.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине женщины осваивают "мужские профессии", какую работу предлагают им и на какие специальности есть спрос.

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