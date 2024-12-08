Покровское направление: россияне продолжают давление на Зорю, Пушкино и Лисовку – военный обозреватель

Есть очередное продвижение окупантов от Новопустынки вдоль железной дороги.

На Покровском направлении враг продолжает давление на Зорю, Пушкино и Лисовку.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

Также оккупант продвинулся южнее Пушкиного, продвинулся на 800 м к западу, в сторону с. Украинка.

Есть очередное продвижение окупантов от Новопустынки вдоль железной дороги на запад, север и северо-восток.

Особенно тяжело – в районе Новотроицкого, и в самом селе, куда уже зашел враг.

"Это село имеет очень важное значение для устойчивости обороны всего нашего правого фланга Покровска. Бои с. Шевченко продолжаются. К сожалению, враг его постепенно протискает", — говорится в сообщении.

Также было продвижение в сторону Даченского с юга.

"В направлении Луча пока нет той активности, которая была несколько недель назад, но это обусловлено только тем, что группировка врага больше сейчас занята нашим правым флангом", — добавил аналитику.

Продвижение врага от Новопустынки и в районе Шевченко-Новотроицкое вдоль железной дороги является критическим для обороны правого фланга Покровска.

"Оккупанты уже бросились развивать успех и дожимать этот фланг. Там все довольно сложно, враг постепенно протискает оборону", — резюмирует обозреватель.

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Напомним, чиновник НАТО заявил, что в последнее время продвижение российских войск очень ускорилось. Впрочем, замедление движения окупантов произойдет после Покровска, если РФ удастся захватить этот город.

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