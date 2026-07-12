Чемодан / © pixabay.com

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В Великобритании женщина во время детской «охоты за плюшевыми мишками» была шокирована, обнаружив чемодан с человеческими останками.

Об этом сообщает Metro.

Женщина рассказала, что вместе со своей племянницей и племянником пришли в парк на «охоту на плюшевых мишек», организованную для сбора средств. Во время этого мероприятия она обнаружила тело.

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«Я увидела чемодан, покрытый сотнями мух. Сначала я услышал их жужжание. Я заметил, что это был большой чемодан, а рядом лежали снегоуборочные сани», — вспомнили жуткие детали она.

Накануне полиция получила сообщение о возможном убийстве в квартире на Кингфишер-Корд в Вандсворте, находящейся в почти 50 км от рекреационной площадки Борстал в графстве Кент, где была сделана находка. Вскоре после этого двое мужчин в возрасте 27 и 32 лет признались в убийстве. Их арестовали.

Следствие обвинило 32-летнего Джошуа Миллера в убийстве и препятствии «достойному захоронению». В этом же подозревают 27-летнего мужчину.

В полиции заявили, что жертва и оба обвиняемых были знакомы друг с другом.

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Убийство братьев Мосейчуков с участием военных из 155-й бригады — последние новости:

Напомним, экскомандира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Оперативного командования «Север» Сухопутных войск Станислава Лучанова и его подчиненных подозревают в убийстве двух гражданских. По информации украинских СМИ, речь идет о братьях Мосейчуков из Киевщины.

Среди подозреваемых по делу об убийстве — командир батальона 155-й бригады Алексей Долголенко. В 2024 году он получил нагрудный знак Серебряный крест за стойкость и отвагу. Награду вручил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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