Покупка дома вслепую: как неожиданная находка изменила жизнь супругов

Дом спрятан в лесу на острове / © скриншот с видео

Покупка дома вслепую — шаг, на который решится не каждый, однако для Райана Найта и Джен Питерс-Макнайт это стало началом большого происшествия. Пара ушла ва-банк на аукционе, приобретя заброшенную розовую виллу 70-х годов, даже не переступив ее порог перед сделкой. То, что начиналось как дерзкий эксперимент британских супругов, мгновенно подорвало Сеть.

Кадры первой «ревизии» и уборка захламленных комнат разлетелись соцсетями, собрав миллионные просмотры: зрителей шокировало как заброшенное состояние дома, так и отвагу новых владельцев, решивших реставрировать все своими силами. Своим первым роликом пара поделилась в Instagram.

Стеклянный атриум в центре дома

Пара живет на небольшом арендованном фермерском хозяйстве в селе Бодедерн и давно подыскивала объект под ремонт и перепродажу. Неожиданно им попалось объявление о доме неподалеку, спрятанном среди леса, на острове Англси. Попасть внутрь им не удалось, ведь ключей не было, а окна оказались настолько грязными, что разглядеть было почти невозможно.

Несмотря на слухи о сквоттерах и запущенном состоянии, место произвело сильное впечатление на супругов. После неудачной первой ставки пара заметила на спутниковых снимках стеклянный атриум в центре дома. Именно эта необычная деталь стала решающим аргументом для второй, более смелой заявки, которую приняли.

Какой сюрприз ждал внутри

Когда дверь наконец открыли, внутри ее ждал сюрприз. Комнаты оказались завалены «тоннами» вещей. Райан и Джен пробирались через кучи одежды с бирками, старые коробки, пластиковые стулья и сломанную мебель. По словам британки, часть предметов выглядела совершенно новым, словно бывшие владельцы собирались когда-то навести порядок, но так и не смогли этого сделать.

Настоящим открытием стали размеры дома. Только оказавшись внутри, супруги поняли, что его площадь приближается к 3000 квадратным футам. В здании есть четыре спальни, четыре ванные комнаты, отдельный туалет, две просторные гостиные, большая кухня и атриум. Арочные окна и планировка придают зданию средиземноморский, почти испанский характер.

Контент, финансирующий мечту

Джен начала публиковать видео о ремонте в день завершения сделки и не ожидала такого отклика. За шесть дней количество ее подписчиков выросло с нескольких сотен до десятков тысяч. Интерес оказался настолько высоким, что пара решила развивать проект в соцсетях и частично финансировать ремонт за счет контента.

Супруги планируют полную замену электропроводки и сантехники, ремонт полов и стен. Они хотят переехать в дом в течение года и мечтают встретить следующее Рождество в своем новом жилье.

«Мы купили его почти не веря в успех. Дом долгое время никто не хотел брать, но мы уверены, что сможем вернуть ему былую красоту. И обязательно будем показывать каждый шаг по этому пути», — заявила Джен.

