Покупка снарядов для Украины: Politico сообщило о спорах и торможении в ЕС

Члены Евросоюза столкнулись с разногласиями по поводу того, как потратить миллиард евро, зарезервированный для совместных контрактов.

Послы стран в ЕС 19 апреля не смогли урегулировать разногласия по поводу совместных контрактов Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины, в то же время Франция и Польша устроили спор.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих знакомых с ситуацией дипломатов.

Европейские послы пытались выйти из тупика по поводу темы, как именно ввести план совместной закупки боеприпасов для украинского войска. Ранее лидеры стран ЕС утвердили общую схему закупки снарядов и выделили два миллиарда евро на ее финансирование. Однако с тех пор члены Евросоюза столкнулись с разногласиями по поводу того, как потратить миллиард евро, зарезервированный для совместных контрактов.

Главная тема спора – насколько следует ограничить эти контракты производителями из ЕС и включать в программу компании из таких стран, как США и Великобритания.

Так, в этом споре Франция выступает за то, чтобы деньги оставались в пределах Евросоюза, и такая позиция раздражает некоторых коллег государства из ЕС. Дипломаты рассказали изданию, что на встрече представителей ЕС 19 апреля французский посол обвинил польского коллегу, что тот в СМИ обвиняет Париж в препятствии достижению окончательного соглашения. Посол Франции подчеркнул, что Париж – просто прагматичный. Он также отметил, что страны ЕС уже согласились потратить миллиард евро на возмещение за переданные Украине боеприпасы.

Посол Польши в ЕС возразил на заявления французского коллеги, заявив, что Париж лишь усложняет текущие переговоры.

В спор вмешалась председательствующая в Совете Евросоюза Швеция. В попытках найти компромисс, шведские дипломаты предложили обновленный текст соглашения, который должен удовлетворить обе стороны. Так, новый документ должен ограничить будущие контракты "экономическими операторами, созданными в ЕС и в Норвегии". Однако он содержал строчку о том, что директива не должна создавать прецедент.

Также читайте США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: что туда вошло

Некоторые дипломаты заявили, что новый текст соглашения слишком благосклонен к позиции Франции. Другие же сетовали, что документ открывает новые вопросы о том, какие компании или субподрядчики должны быть вовлечены в контракты.

В конце концов, европейские дипломаты поздно вечером 19 апреля признали, что не смогли достичь никакого согласия в тот день. Переговоры могут продлиться на следующей неделе. То есть у глав МИД стран Евросоюза не будет соглашения для обсуждения на встрече 24 апреля в Люксембурге.

Напомним, 20 марта главы Минобороны и МИД стран Евросоюза согласовали план по совместной закупке миллиона боеприпасов для Украины. План предусматривает передачу этих снарядов Киеву в течение 12 месяцев.

Заметим, в Эстонии выступают за возможность закупки артснарядов для Украины вне европейской экономической зоны, чтобы ускорить их поставки Киеву.

Подготовка к контрнаступлению: Польша увеличит производство боеприпасов для Украины

Читайте также: