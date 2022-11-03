Покушение на бывшего премьер-министра Пакистана: на митинге раздались выстрелы (видео)

Пакистанский политик Имран Хан, отстраненный от должности премьер-министра в апреле этого года, получил ранение в ногу.

В четверг, 3 ноября, бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был ранен в голень, когда возглавлял марш протеста в столицу страны Исламабад с требованием досрочных выборов.

Об этом сообщает Reuters.

Выстрелы, которыми был ранен 70-летний политик, прозвучали тогда, когда он стоял и махал тысячам своих поклонников с крыши грузовика.

Footage of the firing. Assassination на Imran Khan. pic.twitter.com/fmSgI2E8jc — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 3, 2022

Члены его партии заявили, что от пуль пострадали еще четыре человека, но никто не погиб.

"Я услышал выстрелы, после чего увидел, как Имран Хан и его помощники упали на грузовик", — сказал один из очевидцев.

WARNING: GRAPHIC CONTENT — Former Pakistan Prime Minister Имран Хан был запущен в совмещении, когда его каприз был стрелен в Вазирабаде, около 200 км от capital, Islamabad, на ферме . com/qiFKrSCKig — Reuters (@Reuters) November 3, 2022

Мужчине с пистолетом не удалось скрыться, его задержали. На вид стрелку около 20-30 лет. Он сказал, что хотел убить Хана и действовал в одиночку.

"Он [Хан] вводил людей в заблуждение, и я не мог этого выдержать", — сказал подозреваемый на одном из опубликованных видео.

Министр информации подтвердил, что эти кадры были записаны полицией.

BREAKING: Former Pakistan prime ministrь Имран Хан бросился в assassination attempt. Reports he was hit several times in his legs but survived & now being treated in hospital. Shooter был wrestled by another man as he fired, which may have saved Khan's life. pic.twitter.com/rJbOhju01h — Piers Morgan (@piersmorgan) November 3, 2022

Спикер партии экс-премьера Фавад Чаудри назвал инцидент "явной попыткой убийства".

“Хана ранили, но его состояние стабильное. Было сильное кровотечение", — сказал он, добавив, что если бы стрелка не остановили люди, то все руководство партии было бы уничтожено.

Другой помощник Хана, Асад Умар, сказал, что врачи сказали ему, что их лидер вне опасности.

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В прошлом месяце избирательная комиссия Пакистана лишила Хана права занимать государственные должности из-за обвинений в ложном декларировании подарков от иностранных высокопоставленных лиц и выручки от якобы их продажи. Среди подарков – часы Rolex, кольцо и пара запонок.

Имран Хан был смещен с должности премьера в апреле этого года из-за вотума недоверия в Национальном собрании, но сохраняет широкую поддержку среди населения. Он провел большие митинги против правительства своего преемника Шехбаза Шарифа.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский беседовал с премьер-министром Пакистана Ирманом Ханом.

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