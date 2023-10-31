Покушение на Царева: ФСБ заявила о задержании координатора нападения – подробности

Силовики РФ также рассказали о состоянии Олега Царева после покушения на него.

По данным ФСБ РФ угрозы жизни Олега Царева, на которого было совершено нападение в ночь на 27 октября в Ялте, нет. Там также добавили, что его состояние здоровья – удовлетворительное.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

"Что касается его и его семьи приняты необходимые меры безопасности", — отметило ведомство РФ.

По словам силовиков РФ, у них якобы есть "неоспоримые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на Олега Царева".

"Координатором преступления был житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым и оборудовал тайник со средствами поражения. Он задержан и дал показания. Розыск исполнителя покушения продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Крыму совершено нападение на бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева. Событие произошло в ночь на 27 октября в Ялте на территории санатория имени Кирова. ТСН.ua собрал все подробности нападения на Царева.

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