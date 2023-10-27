Покушение на Царева: журналист озвучил вероятную версию инцидента

В собственном доме на коллаборанта было совершено покушение.

Российская сторона сразу же обвинила в попытке убийства Олега Царева Украину. Однако есть другая версия, которую в РФ, конечно, не упоминают: его могли пытаться устранить российские спецслужбы.

Об этом сказал журналист Денис Казанский на своем YouTube-канале.

У Царева были враги в Кремле

Как отметил журналист, в последнее время Олег Царев:

жестко критиковал действия российских властей;

в мягкой форме поддерживал ЧВК "Вагнер", Пригожина и его мятеж;

обвинял Кремль в том, что он не помогал пророссийским деятелям, предав это движение Украины;

говорил, что Владимир Путин допустил колоссальную ошибку;

акцентировал, что российская армия стала посмешищем;

утверждал, что РФ настолько бездарно совершила это нападение, что в Украине, наоборот, выросли антироссийские настроения, и вообще "СВО" провалилась.

"Царев говорил об этом регулярно. Очевидно, что Кремлю эта критика очень не нравилась", – отметил Казанский.

Соловьев угрожал коллаборанту расправой

Главный российский пропагандист Соловьев называл Царева предателем и двойным агентом, специально вбрасывающим антироссийские месседжи и работающим на Украину.

"Не приносить в российскую политику украинские нотки. Не надо через губу хамить всем, кому считает нужным. Выпил, отойди от компьютера, как раньше говорили. Не пиши. Надо спокойнее немного быть", – посоветовал Цареву кремлевский муртад.

Также Соловьев откровенно угрожал Цареву расправой. Он посоветовал коллаборанту "не играть в игры с российскими силовыми структурами, потому что можно превратиться в труху".

Соловьев угрожал Цареву расправой

"Очень легко объявить покушение на Царева делом рук украинских спецслужб. Это в России всем удобно. Но, как видим, не все так однозначно. У него было очень много врагов в России на самом высоком уровне", – подчеркнул журналист.

Разумеется, добавляет он, что после серии покушений на всех украинских коллаборантов, предателей, Татарского, Дугина и так далее была усилена охрана. Инцидент с Царевым доказывает: вряд ли спецслужбы Украины это организовали бы.

"Это точно делали люди, которые имели доступ к Цареву и были уверены, что охрана Царева ничего не сделает", – считает Казанский.

Конечно, никто бы не расстроился, если бы это сделали украинские спецслужбы, ведь Царев – именно тот человек, который разжигал войну на Донбассе в 2014 году. Однако версию о попытке ликвидации Царева Кремлем отвергать не стоит. Более того, общеизвестно, что предателей не ценят нигде – ни в России, ни в Украине.

"В любом случае, факт остается фактом: быть предателем своей страны и коллаборантом – очень плохо и опасно для здоровья", – подытожил Денис Казанский.

Напомним, во временно оккупированном Крыму совершено нападение на бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева. Отмечается, что он находится в реанимации.

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