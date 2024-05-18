Покушение на Фицо: подозреваемому в стрельбе избрали меру пресечения

В Словакии арестовали подозреваемого в покушении на премьер-министра Роберта Фицо. Он в суд будет находиться под стражей.
Суд в словацком городе Пезинок постановил, что подозреваемый в покушении на премьер-министра Роберта Фицо до суда будет находиться под стражей.
Об этом сообщает Barron's.
"Причина… в опасениях по поводу возможного бегства или продолжения преступной деятельности", – сказала пресс-секретарь суда Катарина Кудякова.
Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 15 мая, был ранен во время стрельбы в здании, где проходило заседание правительства.
Впоследствии стало известно, что задержанный за покушение на жизнь премьер-министра Словакии 71-летний Юрай Чинтула ранее восхвалял пророссийскую военизированную группировку Slovenský branci и делал с ее участниками совместное фото.
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