Покушение на Фицо: подозреваемому в стрельбе избрали меру пресечения

В Словакии арестовали подозреваемого в покушении на премьер-министра Роберта Фицо. Он в суд будет находиться под стражей.

Суд в словацком городе Пезинок постановил, что подозреваемый в покушении на премьер-министра Роберта Фицо до суда будет находиться под стражей.

Об этом сообщает Barron's.

"Причина… в опасениях по поводу возможного бегства или продолжения преступной деятельности", – сказала пресс-секретарь суда Катарина Кудякова.

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 15 мая, был ранен во время стрельбы в здании, где проходило заседание правительства.

Впоследствии стало известно, что задержанный за покушение на жизнь премьер-министра Словакии 71-летний Юрай Чинтула ранее восхвалял пророссийскую военизированную группировку Slovenský branci и делал с ее участниками совместное фото.

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