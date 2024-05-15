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Покушение на Фицо: появились новые подробности стрельбы в Словакии

Покушение на Фицо: появились новые подробности стрельбы в Словакии

В Фицо стреляли. Фото: X (Twitter)

Словакия приходит в себя от известия о стрельбе, произошедшей 15 мая в городе Гандлова. Жертвой нападения стал премьер-министр страны Роберт Фицо.

В Словакии произошла стрельба, во время которой пострадал премьер страны Роберт Фицо. Он якобы получил 2-3 пулевых ранения в конечности и живот. Хотя официального подтверждения еще нет, похоже, что из огнестрельного оружия стреляли 4-5 раз.

Об этом пишет Startitup

Ситуация привела к срочной остановке работы парламента. Несмотря на протесты оппозиционных депутатов, председательствующий на заседании Любош Блага сорвал заседание. "Это ваша работа", — резко сказал он оппозиции.

По данным источников издания, Фицо доставили вертолетом в больницу в Банской Быстрице, ведь в Братиславу нужно было бы слишком долго добираться из-за необходимости безотлагательного вмешательства.

"Из-за вашей ненависти он сегодня борется за свою жизнь", — сказал Любош Блага к оппозиции.

"Считаю сегодняшнее нападение недопустимым. Это кульминация настроений, которые культивируются в обществе", — сказал Генпрокурор Словакии Марош Жилинка. Нападение на Фицо он назвал "покушением на саму суть государственности".

Отмечается, что вероятным нападающим является 71-летний житель Левиц. Об этом сообщают словацкие СМИ.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 15 мая, был ранен во время стрельбы в здании, где проходило заседание правительства.

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