Покушение на Фицо: в словацкого премьера стрелял 71-летний писатель — СМИ

Подозреваемым в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо местные СМИ называют 71-летнего Юрая Чинтулу, писателя из города Левице, который, как бывший сотрудник частной службы безопасности, вполне законно владел огнестрельным оружием.

Об этом сообщает TV Markíza.

Свидетели покушения говорят, что перед инцидентом стрелок что-то громко кричал подошедшему к нему премьер-министру с намерением пожать ему руку. Сразу после этого раздались выстрелы.

Злоумышленника удалось усмирить присутствующими полицейскими, пока он находится под стражей Национального уголовного агентства (НАКА).

Как сообщает Aktuality.sk, Юрай Чинтула был главой литературного клуба и написал три поэтических сборника. Он также опубликовал роман The Message of the Sacrifice. С 2015 года Чинтула является членом Союза словацких писателей.

В комментарии изданию сын подозреваемого заявил, что он шокирован ситуацией. Он также подтвердил, что у отца законное оружие.

"Я совершенно не знаю, что отец намеревался, что он планировал, почему это произошло", — сказал он. На вопрос, испытывал ли он неприязнь к действующему главе правительства, сын подозреваемого ответил: “Я вам так скажу – он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать".

Мужчина отрицал, что его отец когда-нибудь открыто говорил о нападении на политика или его убийстве. Он также опроверг информацию, что 71-летний мужчина был психиатрическим больным.

Кстати, в 2016 году, когда Юрай Чинтула работал в частной охранной службе, он стал жертвой нападения в торговом центре в Левице со стороны молодого человека, очевидно, в состоянии наркотического опьянения. Этот случай побудил его объявить о создании движения "Против насилия", манифест которого он опубликовал в Интернете.

