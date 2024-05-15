Покушение на Фицо: задержанный объяснил, почему стрелял в премьер-министра

Юрай Чинтула заявил, что не согласен с политикой правительства, в частности, в сфере свободы слова.

71-летний писатель Юрай Чинтула, который в среду, 15 мая, покушался на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объяснил свой мотив.

Словацкое издание Plus JEDEN DEŇ опубликовало видео, вероятно, с полицейского участка, где находится задержанный.

Юрай Чинтула заявил, что не согласен с политикой правительства, в частности, в сфере свободы слова.

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“Я не согласен с политикой власти. Почему средства массовой информации ликвидируют, почему нападают на RTVS [словацкий телеканал]? Почему людей увольняют?” – говорит он на опубликованных кадрах.

Ранее сообщалось, что Юрая Чинтула, писатель из города Левице, как бывший сотрудник частной службы безопасности, вполне законно владел огнестрельным оружием. Перед инцидентом стрелок что-то громко кричал премьер-министру, подошедшему к нему с намерением пожать ему руку. Сразу после этого раздались выстрелы.

Напомним, в словацком городе Гандлова раздалось несколько выстрелов возле местного Дворца культуры, где проходило выездное заседание правительства, когда премьер-министр страны Роберт Фицо вышел для общения с людьми.

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