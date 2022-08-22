Покушение на "философа Путина" или спланированное убийство: все, что известно о гибели Дарьи Дугиной

Автомобиль дочери российского философа Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира" и соратником Путина, взорвался на подмосковной трассе. 29-летняя Дарья Дугина погибла на месте. По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

Событие произошло в субботу вечером на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы, примерно в 25 километрах от Московской кольцевой автодороги.

Автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась 29-летняя Дарья Дугина, взорвался на ходу, въехал в изгородь и сгорел. Она погибла на месте, обломки внедорожника разбросало по всей дороге.

Первой версией произошедшего был взрыв газового баллона, но в настоящее время правоохранители склоняются к тому, что под дном машины сработало самодельное взрывное устройство. Если эта версия подтвердится, то не исключено, что целью покушения был сам Александр Дугин.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве.

"20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автодороге сработало, вероятно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, а затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая была за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина", — сообщило ведомство в своем Телеграмм-канале.

Александр Дугин и его дочь были приглашены в качестве почетных гостей на фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово, где философ выступил с лекцией. Там же, на парковке возле усадьбы, в автомобиль могло быть заложено взрывное устройство.

По словам очевидцев, Дугин с дочерью планировали возвращаться в Москву вместе, но в последний момент планы изменились и Дугин уехал на другой машине.

Он ехал следом и одним из первых оказался на месте взрыва автомобиля, в котором находилась дочь. После трагедии он очутился в больнице.

Реакция на гибель Дугиной

Российские пропагандисты и политики отреагировали на гибель Дарьи. По их мнению, к тому, что произошло, причастны украинские власти.

Так, главная редактор канала RT, агентств Sputnik и "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян после взрыва автомобиля дочери Дугина призвала российское руководство нанести удары по "центрам принятия решений".

Российский писатель и пропагандист Захар Прилепин сообщил, что видел Дарью в день гибели, и выразил уверенность, что к ее гибели причастны украинские власти.

Официальная представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова со своей стороны заявила, что "если версию об украинском следе в убийстве Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то нужно говорить о политике гостерроризма Киева".

Фото: Телеграмм-канал Дарьи Дугиной

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной.

"Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, какова Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние разных группировок внутри РФ.

Другой исследователь путинского режима Игорь Эйдман также считает, что эту операцию организовали спецслужбы РФ. И погибнуть должен именно Александр Дугин.

"Похоже на провокацию, чтобы получить повод для усиления путинского террора как внутри страны, так и против украинских лидеров. Кому еще нужно было взрывать эту семейную труппу злых клоунов?" – отметил он.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что за подрывом автомобиля Дарьи Дугиной может стоять партизанская организация "Национальная республиканская армия (НРА) России".

"Эта акция, как и многие другие партизанские акции прямого действия, совершенные на территории России за последние месяцы, реализована НРА. Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса Роспартизан, который освещает нарастающую волну сопротивления в РФ", — сказал Пономарев. .

Версии экспертов и историков

Смерть идеолога и российского пропагандиста Александра Дугина, поддерживающего путинский режим, сейчас выгодна всем.

Об этом рассказал исследователь путинского режима, историк Юрий Фельштинский.

"Абсолютно всем хоть немного мыслящим людям, не только в Украине, во время войны, которая уже ведется Россией со всем цивилизованным миром, а не только с Украиной, выгодна смерть идеолога и пропагандиста, поддерживающего путинский режим. Но я не думаю, что за покушением на Дугина стоит Украина или украинцы. Я думаю, что по причинам, которые сейчас могут быть нам не видны и не известны, за этим покушением стоят российские спецслужбы", — отметил он.

Как утверждает российский журналист Саша Сотник, Дарья Дугина могла быть причастна к присвоению средств, которые Кремль выделял на кампанию Марин Ле Пен во время предвыборной президентской гонки во Франции, из-за чего дочь философа якобы хотели "убрать".

"Слив от информатора: "Дугина была причастна к воровству денег, которые Кремль выделил на финансирование избирательной кампании во Франции Ле Пен. Деньги до Лен Пен так и не дошли. То же произошло и с европейскими антиглобалистами. Девочка – крыса. Но убрать хотели дочь и отца", — написал он.

Убийство Дарьи Дугиной было очень профессиональным, что указывает на то, что за этим стоят спецслужбы, считает российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

"Понятно, что это российские спецслужбы. Дугин хорошо известен как неформальный духовный вождь ультрафашистской "партии", которая в последнее время все больше критикует Путина как "недостаточно фашиста",– сказал он.

Кто такой Александр Дугин и его дочь

Александр Дугин известен как философ и консервативный публицист, один из столпов идеологии "русского мира" и неоевразийства — концепции доминирования России над соседями, противостояние США и НАТО и распространение ее влияния на территории евразийского континента.

В течение многих лет Дугин призывал Москву к более агрессивному самоутверждению на мировой арене.

Западные СМИ называют его одним из главных идеологов современной России, к которому прислушивается Владимир Путин, многие силовики и кремлевские чиновники.

В 2014 году Дугин отметился резкими антиукраинскими заявлениями, в частности, комментируя трагические события в Одессе 2 мая, призвал "убивать, убивать и убивать".

Он решительно поддержал войну в Украине и в своем недавнем посту потребовал от российских элит откровенно определиться по этому вопросу.

С 2014 года Дугин внесен в список санкций Евросоюза, а с 2015 года и в список санкций США и Канады за предполагаемую причастность к российской аннексии Крыма.

Фото: Associated Press

Его дочь Дарья полностью поддерживала идеологию отца и была его правой рукой. Вместе с ним она выступала с лекциями по философии и политологии, работала политическим обозревателем основанного Дугиным Международного евразийского движения, писала политические статьи для прокремлевских RT и "Царьграда" под псевдонимом Дарья Платонова.

Власти США и Великобритании обвинили ее в распространении дезинформации и также внесли в санкционные списки.

В мае этого года Дарья Дугина назвала войну в Украине "столкновением цивилизаций" и выразила гордость тем фактом, что и она, и ее отец попали под санкции Запада.

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