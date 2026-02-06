Покушение на генерала Алексеева: история предателя, который обманул с гарантиями пленных азовцев

Российский генерал-лейтенант Владимир Алексеев / © Минобороны РФ

Реклама

Подстреленный в Москве генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев в мае 2022 года выступал главным представителем врага на переговорах в Мариуполе во время организованного выхода гарнизона с территории завода «Азовсталь». Тогда он предоставлял так называемое «слово офицера» и лично подписывал гарантии безопасности для защитников Мариуполя во время их выхода с завода.

Об этом сообщил командир 1 корпуса Нацгвардии «Азов» Денис Прокопенко.

Алексеев был главным представителем российской стороны во время переговоров в Мариуполе в мае 2022 года, когда происходил выход украинского гарнизона с территории «Азовстали». Именно он уверял в соблюдении российской стороной Женевской конвенции по обращению с военнопленными и гарантировал надлежащие условия содержания для украинских бойцов. Подпись генерал-лейтенанта стояла под соответствующим документом, заключенным тогда в Мариуполе.

Реклама

«Также тогда мы проявили человечность и передали Алексееву трех российских военнопленных, которым оказывали медицинскую помощь, обеспечивали едой и водой», — отметил Прокопенко.

Однако, подчеркнул он, эти заверения не были выполнены.

"Слово офицера, уроженца Винницкой области, предателя своей Родины, оказалось ничего не стоящим. Регулярные пытки пленных азовцев, отсутствие медицинской помощи и голод тому подтверждение», — говорится в заявлении командира 1 корпуса Нацгвардии «Азов».

Он также обратил внимание, что по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Алексеев ответственен за подготовку разведданных для ударов по гражданским объектам в Украине, а также за организацию так называемого «референдума» на территории Херсонской области.

Реклама

"Даже если на этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже не будет спать. И однажды дело будет доведено до конца», — заверил украинский военный.

В его сообщении также отмечается, что ни один военный преступник, причастный к убийствам и пыткам украинских военных и гражданских, разрушению городов, похищению украинских детей и другим преступлениям против украинского народа, не сможет чувствовать себя в безопасности.

«Ни в одной точке планеты он не найдет себе убежища и 100% гарантий безопасности. Никогда», — резюмировал Прокопенко.

Подпись Владимира Алексеева под гарантиями для азовцев / © Facebook Дениса Прокопенко

Что известно о покушении на генерала Алексеева?

Утром 6 февраля в Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Неизвестный подстерег его в подъезде дома на Волоколамском шоссе и выстрелил в спину, после чего скрылся. Соседи сообщили о большом количестве крови на этаже и криках о помощи. Генерал находится в тяжелом состоянии в реанимации из-за значительной кровопотери. Следственный комитет возбудил дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия, а Кремль заявил, что президента РФ Владимира Путина оперативно информируют о ходе расследования.