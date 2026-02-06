Покушение на генерала Алексеева может быть попыткой сорвать переговоры - СМИ

Владимир Алексеев. Фото: SHOT

Дополнено новыми материалами

Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева может стать попыткой третьей стороны сорвать мирные переговоры, утверждают на источники в Офисе президента.

Об этом сообщает издание "Новости.LIVE" со ссылкой на источники в Офисе президента.

По словам собеседника, попытка убийства произошла на фоне первых во время полномасштабного вторжения предметных переговоров по прекращению российско-украинской войны. Более того, в момент, когда именно российское ГРУ координирует переговорную группу страны-агрессорки.

Источники говорят, что в нынешних условиях подобная операция наименее выгодна именно для Украины, ведь может напрямую повредить переговорному процессу.

«Самую вероятную версию называют попытку третьей стороны сорвать переговоры в собственных интересах. В таком случае покушение было направлено не только против российского генерала, но и против самого процесса переговоров, в продолжении которых сегодня больше всего заинтересована именно Украина», — заявил собеседник медиа в Офисе президента.

В то же время в Кремле говорят, мол, очень обеспокоены этим инцидентом и о ходе расследования вроде бы «оперативно сообщают» самого «фюрера» Владимира Путина. Пресссекретарь диктатора Дмитрий Песков подчеркнул, мол, сейчас спецслужба делает свою работу и пожелал генерал-лейтенанту «скорейшего выздоровления».

Напомним, утром 6 февраля РосСМИ сообщили, что в Москве стреляли в генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Известно, что его госпитализировали в одну из столичных больниц. Он находится в реанимации в критическом состоянии.

В украинском ГУР сообщили, что генерал-лейтенант является уроженцем Украины. Учился в Рязани. По данным разведки, в частности Алексеев отвечает за организацию ракетно-авиационных ударов по Украине. Его считают водным из создателей и кураторов ППК "Вагнера", хотя в начале мятежа призвал "вагнеровцев" сложить оружие.