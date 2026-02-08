Покушение на генерала Алексеева: один из подозреваемых оказался силовиком

Россия / © Associated Press

Федеральная служба безопасности России объявила об аресте двух граждан РФ, которые якобы считают причастными к покушению на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева.

Об этом сообщил журналист-расследователь Христо Грозев в соцсети X.

"Один из них – 66-летний уроженец Украины, задержанный в Дубаи, а второй – 67-летний В. Васин – работает в компании ФСБ, производящей средства слежки. Неожиданный поворот", – написал журналист.

Что известно о нападении на Алексеева

Утром 6 февраля в Москве неизвестный открыл огонь по генерал-лейтенанту Минобороны РФ Владимиру Алексееву у жилого дома на Волоколамском шоссе. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. Следственный комитет РФ открыл уголовное производство.

Российские СМИ утверждают, что нападающий подстерег генерала у подъезда, произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.

По информации источников в Офисе президента Украины, покушение может быть связано с попытками сорвать переговорные процессы, которые координирует российская сторона в Абу-Даби. При этом собеседники отмечают: в нынешних условиях подобная операция наименее выгодна именно для Украины.

В ГУР отмечали, что Алексеев отвечал за разведданную и подготовку информации для ударов по Украине, в частности по гражданской инфраструктуре, а также за создание так называемой "Херсонской народной республики". Его также считают одним из кураторов ЧВК "Вагнера".