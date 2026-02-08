Покушение на генерала ГРУ Алексеева: появился след ЧВК "Вагнера" (видео)

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (в центре) и генерал Владимир Алексеев (справа) / © скриншот с видео

Покушение на генерала российского ГРУ Владимира Алексеева, которое было совершено в Москве 6 февраля, может быть связано с его тесными контактами с ЧВК «Вагнера». Не исключено, что именно он был причастен к авиакатастрофе, в которой погибли главари группировки Евгений Пригожин и Дмитрий «Вагнер» Уткин.

Такое мнение высказалдиректор Института постинформационного общества и бывший заместитель министра информации Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что именно Владимир Алексеев в свое время был «архитектором» ЧВК «Вагнера».

«Алексеев, по моему мнению, в дальнейшем готовил и выполнял ликвидацию Пригожина и Уткина, а вместе с ними еще нескольких невинных людей, которые летели в одном самолете.», — предположил Золотухин.

Эксперт по вопросам информации также напомнил, что во время своего бунта Евгений Пригожин в штабе Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону общался с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и заместителем начальника Главного управления Генштаба (ГРУ) ВС РФ Владимиром Алексеевым.

В Сети теперь активно обсуждают видео этого разговора, которое было опубликовано в Telegram-канале Colonelcassad — его ведет связанный с ЧВК «Вагнера» пропагандист Борис Рожин.

«Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем на Москву», — заявляет в ролике Пригожин.

На эти слова Алексеев ему с улыбкой ответил: «Забирайте».

Гибель главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в авиакатастрофе в небе над Тверской областью РФ сразу называли местью президента РФ Владимира Путина за марш на Москву,

Напомним, утром 6 февраля в Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Неизвестный подстерег его в подъезде дома на Волоколамском шоссе и выстрелил в спину, после чего скрылся.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не имеет никакого отношения к этому покушению, несмотря на заявления главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.