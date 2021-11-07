Покушение на премьера Ирака и убийство активистки в Афганистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Багдаде в ночь на воскресенье, 7 ноября, атаковал начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат. Читать дальше –>
- В Афганистане четырех женщин нашли убитыми в северном городе Мазари-Шариф после телефонного звонка с предложением "присоединиться к эвакуационному рейсу". Одной из жертв оказалась активистка по правам женщин и преподавательница университета Фрозан Сафи. Читать дальше –>
- Апелляционный суд пятого округа США временно приостановил требование администрации Джо Байдена об обязательной вакцинации от COVID-19 на предприятиях с более чем сотней сотрудников. Читать дальше –>
- В Мексике в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 19 человек, а еще трое пострадали. Читать дальше –>
- Илон Маск попросил 62,5 млн своих подписчиков определить будущее 10% его акций Tesla. Читать дальше –>