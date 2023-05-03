Покушение на Путина или показательная акция: военный эксперт проанализировал видео с беспилотником над Кремлем

А в России уже угрожают отомстить Украине.

Видео, где якобы украинский беспилотник ударяет в здание Кремля, показательное.

Об этом сказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, БПЛА не могли бы так легко пройти многоэшелонированную систему противовоздушной обороны. Более того, Россия сразу обвинила Украину, не предоставив никаких доказательств. Поэтому, по мнению эксперта, это специальная психологическая акция, цель которой — атаковать центры принятия решений, непосредственно, в самой Украине.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва вблизи трибун, которые подготовлены для проведения путинского парада до 9 мая.

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