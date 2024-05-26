Покушение на Роберта Фицо: врачи рассказали о состоянии премьера Словакии

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, улучшилось.

Об этом сообщили в больнице имени Рузвельта в городе Банская-Быстрица, где находится Фицо, передает "Европейская правда".

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"После сегодняшнего заседания консилиума команда собравшихся врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья премьер-министра", — рассказали в больнице в субботу.

В воскресенье, 26 мая, состояние здоровья Фицо соответствует прогнозу, установленному накануне.

В больнице добавили, что в понедельник словацкого премьера ждут новые обследования.

Напомним, 15 мая на словацкого премьер-министра Роберта Фицо было совершено покушение. Нападающий выпустил у него из пистолета четыре шара. Состояние политика было критическим.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Раненый Роберт Фицо остается в тяжелом состоянии в больнице

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