Покушение на Роберта Фицо: врачи рассказали о состоянии премьера Словакии

В понедельник, 27 мая, словацкого премьера ждут новые обследования.
Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, улучшилось.
Об этом сообщили в больнице имени Рузвельта в городе Банская-Быстрица, где находится Фицо, передает "Европейская правда".
"После сегодняшнего заседания консилиума команда собравшихся врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья премьер-министра", — рассказали в больнице в субботу.
В воскресенье, 26 мая, состояние здоровья Фицо соответствует прогнозу, установленному накануне.
В больнице добавили, что в понедельник словацкого премьера ждут новые обследования.
Напомним, 15 мая на словацкого премьер-министра Роберта Фицо было совершено покушение. Нападающий выпустил у него из пистолета четыре шара. Состояние политика было критическим.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Раненый Роберт Фицо остается в тяжелом состоянии в больнице
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