Задержанный российской спецслужбой молодой человек будто намеренно позировал перед камерой в футболке с нацистской символикой.

В субботу, 15 июля, Федеральная служба безопасности РФ, объявив об предотвращении "покушения" на пропагандисток Кремля Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, сразу показала "признание" главного обвиняемого — 18-летнего московского неонациста Михаила Балашова.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы российских пропагандистов.

Как и следовало ожидать, парень, не моргнув глазом, указал на заказчика этого "преступления" — украинские спецслужбы.

По словам молодого человека, который будто намеренно позировал перед камерой в футболке с нацистской символикой, он еще раньше организовал в Москве неонацистское движение "Параграф 88".

Совместно с другими несовершеннолетними Михаил совершал обычные нападения на лиц "не славянского облика" в столице государства-агрессора, но с тех пор как его "завербовали" украинские спецслужбы начал выполнять их "задания".

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"Сначала нам предложили поджигать релейные шкафы [на железной дороге]", — рассказал он, не уточнив, справился ли с этим делом.

Следующая "задача" сразу была более серьезной, чем детские поджоги, — заказное убийство пропагандисток Симоньян и Собчак.

Михаил Балашов услужливо рассказал на камеру, что проводил разведку местожительства редактора Russia Today Маргариты Симоньян и даже получил за это деньги.

Впоследствии его "украинский куратор" указал место, где спрятан автомат Калашникова и деньги за заказное убийство. Разумеется, на указанном месте его ждали сотрудники ФСБ.

Видео "признание" дополнено фотографиями предметов, изъятых при обыске у Балашова. В основном это неонацистская символика и литература, а также ножи, кастеты, бейсбольная бита и пистолет травматического действия.

"Покушение" на Симоньян и Собчак: ФСБ показала "признание" неонациста из Москвы

Напомним, ранее в ФСБ сообщили, что в Москве и Рязани задержаны "неонацисты из группировки Параграф-88", которые готовили убийство Симоньян и Собчак за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждую.

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