Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Райан Рут был одним из тех, кто отправился в Украину в 2022 году, чтобы воевать против России в составе "Иностранного легиона".

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что тогда мужчина прибыл на границу Польши с Украиной, пришел в офис международного легиона, но его не приняли по возрасту — ему было 56 лет.

"Тебе 56 лет, ты стар и у тебя нет опыта. Так почему бы тебе не заняться набором и координацией? ", — рассказал Рут в эксклюзивном интервью для медиа.

После этого мужчина якобы отправился в Киев, разбил палатку на Майдане Незалежности и начал "координировать" волонтеров.

"Моя начальная цель была в том, чтобы поддержать иностранных бойцов и жертвующих своим временем, энергией и жизнями ради поддержки Украины ", — добавил он.

Кроме того, по информации журналистов, Райан Рут развешивал листовки по столице, предлагая иностранцам $1,200, если те войдут в состав "Иностранного легиона" и будут воевать против оккупантов.

Как рассказал Руфь изданию, что хотел привлечь тысячи афганских военнослужащих, бежавших из страны после прихода Талибана.

" У нас есть 20,000 афганских солдат, сидящих без дела", — добавил американец.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новую попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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