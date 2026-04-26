Покушение на Трампа: Секретная служба США рассказала подробности нападения

Покушение наТрампа / © Associated Press

Реклама

Сегодня ночью произошло очередное покушение на жизнь президента США Дональда Трампа. В Секретной службе, охранявшей и эвакуировавшей Трампа с места происшествия, сообщили больше подробностей о нападении. Подозреваемый был задержан.

Он находится под стражей. Полиция считает, что он действовал в одиночку. У 31-летнего мужчины при себе был дробовик, пистолет и ножи. Об этом пишут CBS News.

Секретная служба сообщила подробности о покушении на Трампа

Во время того, как люди на мероприятии услышали выстрелы, Секретная служба вывела из помещения президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп. Стрельба произошла на мероприятии в отеле Washington Hilton. Остальные участники ужина были вынуждены прятаться под столами.

Реклама

Сейчас стрелок находится под стражей. Его идентифицировали как 31-летнего Коула Аллена из Торренса, Калифорния. Полиция сообщила, что мужчина был вооружен до зубов и действовал в одиночку.

Агент Секретной службы получил ранение во время нападения, но он был в бронежилете. Ожидается, что с ним все будет в порядке, сообщили в правоохранительных органах.

После нападения Трамп вернулся в Белый дом, где провел пресс-конференцию и рассказал детали о нападающем.

В Секретной службе заявили, что нападающий недооценил ситуацию и был задержан при первом контакте. Заместитель директора Секретной службы Мэтью Квинн опубликовал заявление, в котором сообщил, что нападающий пытался спровоцировать национальную трагедию.

Реклама

«Сегодня вечером трус пытался создать национальную трагедию. Он недооценил защитные возможности Секретной службы США и был остановлен при первом же контакте», — написал Квинн.

Он добавил, что Секретная служба США имеет многоуровневую систему безопасности, поэтому впереди еще проведут ряд контрмер. Он поблагодарил работников Секретной службы США и других правоохранительных органов.

Подозреваемый в покушении на Трампа признался, что целился в чиновников Трампа. Об этом сообщают неназванные источники. Сообщается, что он заявил об этом правоохранительным органам. Он не назвал Трампа своей целью, но отметил, что это должны были быть «должностные лица администрации».

Дональд Трамп: последние новости

Кроме покушения на жизнь, Дональд Трамп оказался в эпицентре обсуждений медиа еще по одной причине — у него снова заметили синяки на руке, замаскированные тональным кремом. Синяк на ладони Трампа заметили во время общения президента с журналистами в Палм-Спрингс, Флорида.

Реклама

Официальных комментариев на этот счет пока не давали. Однако в предыдущие несколько раз, когда Трампа видели с синяками на руках, спикеры и сам Трамп заявляли, что это от аспирина, множества рукопожатий, удара о стол. Версии каждый раз иные. Врачи же предполагают, что Трамп может употреблять значительно более сильное лекарство, чем аспирин.