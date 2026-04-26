- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1342
- Время на прочтение
- 2 мин
Покушение на Трампа: Стефанишина показала фото с места происшествия
Посолка Ольга Стефанишина показала, как сидела на полу во время покушения на Дональда Трампа.
В США состоялась попытка покушения на президента США Дональда Трампа.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что нападавшего ликвидировали при попытке проникновения в комнату и опубликовала в Facebook соответствующие фото.
Детали инцидента
По словам Стефанишиной, покушение не удалось, а объект нападения не пострадал.
«С президентом и первой леди США все хорошо. Стрельца обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату», — написала она.
Обстоятельства обезвреживания
Посол отметила, что злоумышленника ликвидировали непосредственно при попытке атаки. Также она добавила несколько ироничный комментарий о присутствии украинских представителей на месте происшествия: «Повезло тем, кто был рядом с украинцами».
В подтверждение своих слов дипломат опубликовала фотографии, сделанные за минуту до инцидента и непосредственно после обезвреживания нападающего.
Покушение на Трампа: последние новости
Напомним, во время ужина для корреспондентов в бальном зале гостиницы Washington Hilton на президента США Дональда Трампа покушались. Его и первую леди Меланию Трамп немедленно эвакуировали. После выстрелов некоторые присутствующие — журналисты и их гости — прятались под столами.
Мужчина, открывший огонь на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом, работал школьным учителем. По данным издания NYP, 31-летний Коул Аллен собрал оружие в зоне с ослабленным контролем у входа на уровне террасы, после чего открыл огонь и попытался прорваться в зал, где находились гости. Всего на мероприятии было около 2600 человек.
Подозреваемый, гостем отеля, был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами, когда пробежал через контрольно-пропускной пункт безопасности в бальный зал, где проходил ужин, сообщили в полиции.
Аллену предъявлены обвинения в использовании огнестрельного оружия и приступе. Следователи считают, что подозреваемый проживал в гостинице, и, похоже, именно так он смог попасть в гостиницу во время происшествия. Полиция не может сказать, какими были мотивы стрелка, и пока неизвестно, в кого подозреваемый намеревался стрелять.