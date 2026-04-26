Покушение на Трампа: Стефанишина показала фото с места происшествия

Посолка Ольга Стефанишина показала, как сидела на полу во время покушения на Дональда Трампа.

Ольга Стефанишина показала, как сидела на полу во время покушения на Трампа

В США состоялась попытка покушения на президента США Дональда Трампа.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что нападавшего ликвидировали при попытке проникновения в комнату и опубликовала в Facebook соответствующие фото.

Детали инцидента

По словам Стефанишиной, покушение не удалось, а объект нападения не пострадал.

«С президентом и первой леди США все хорошо. Стрельца обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату», — написала она.

Обстоятельства обезвреживания

Посол отметила, что злоумышленника ликвидировали непосредственно при попытке атаки. Также она добавила несколько ироничный комментарий о присутствии украинских представителей на месте происшествия: «Повезло тем, кто был рядом с украинцами».

В подтверждение своих слов дипломат опубликовала фотографии, сделанные за минуту до инцидента и непосредственно после обезвреживания нападающего.

Что происходило в зале во время покушения на Трампа

Ольга Стефанишина показала, как сидела на полу во время покушения на Трампа

Что происходило в зале после покушения на Трампа

Покушение на Трампа: последние новости

Напомним, во время ужина для корреспондентов в бальном зале гостиницы Washington Hilton на президента США Дональда Трампа покушались. Его и первую леди Меланию Трамп немедленно эвакуировали. После выстрелов некоторые присутствующие — журналисты и их гости — прятались под столами.

Мужчина, открывший огонь на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом, работал школьным учителем. По данным издания NYP, 31-летний Коул Аллен собрал оружие в зоне с ослабленным контролем у входа на уровне террасы, после чего открыл огонь и попытался прорваться в зал, где находились гости. Всего на мероприятии было около 2600 человек.

Подозреваемый, гостем отеля, был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами, когда пробежал через контрольно-пропускной пункт безопасности в бальный зал, где проходил ужин, сообщили в полиции.

Аллену предъявлены обвинения в использовании огнестрельного оружия и приступе. Следователи считают, что подозреваемый проживал в гостинице, и, похоже, именно так он смог попасть в гостиницу во время происшествия. Полиция не может сказать, какими были мотивы стрелка, и пока неизвестно, в кого подозреваемый намеревался стрелять.

