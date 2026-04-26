Подозреваемый в покушении на Трампа / © Twitter/Дональд Трамп

Реклама

За 10 минут до нападения на торжественном приеме в отеле Washington Hilton, где присутствовал президент США Дональд Трамп и члены его администрации, стрелок отправил своим родственникам манифест, в котором объяснил мотив своих действий.

Текст этого воззвания, которое насчитывает более 1000 слов, опубликовало издание The New York Post.

31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, которого задержали во время стрельбы, назвал себя в этом манифесте «дружественным федеральным убийцей».

Реклама

«Я гражданин Соединенных Штатов Америки. То, что делают мои представители, отражается на мне. И я больше не хочу позволять педофилу, насильнику и предателю покрывать мои руки его преступлениями. (Ну, если быть очень честным, я перестал хотеть этого давно, но это первая реальная возможность, которая у меня появилась, чтобы что-то с этим сделать)», — написано в манифесте.

В дальнейшем мужчина описал «правила ведения боя» и назвал целями чиновников администрации Трампа: «приоритет от самых высоких по рангу к низшим».

Гостей этого мероприятия и сотрудников отеля он не собирался трогать, но заметил, что они могут стать жертвами, если будут мешать добраться до целей, отметив, что «большинство [присутствующих] людей решили посетить речь педофила, насильника и предателя, и таким образом являются соучастниками».

Стрелок отметил недостаточные меры безопасности, добавив, что надеется на исправление ситуации, когда страну возглавит «компетентное руководство».

Реклама

«Какого черта делает секретная служба? (…) Ну вот, я ждал камер видеонаблюдения на каждом шагу, прослушки в номерах отеля, вооруженных агентов через каждые 10 футов, металлоискателей на каждом углу. То, что я получил (кто знает, может, они меня разыгрывают!) — это ничего. Никакой чертовой безопасности. Ни во время транспортировки. Ни в отеле. Ни на самом мероприятии. Я захожу с множеством единиц оружия, и ни один человек там даже не допускает мысли, что я могу быть угрозой», — написал он.

Как известно, нападавшего задержали на месте стрельбы, от его пуль никто из официальных лиц не пострадал.

Впоследствии власти подтвердили, что Аллен купил два пистолета и дробовик и хранил их в доме своих родителей. При этом он регулярно тренировался на стрельбище.

Секретная служба опросила сестру Аллена и узнала, что он часто высказывал радикальные политические взгляды и говорил о том, чтобы сделать «что-то», чтобы исправить проблемы мира.

Реклама

Брат Аллена уведомил полицейское управление о манифесте.

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой на официальном мероприятии с его участием.