Заговорщики путча создали группы, которые выполняли задания по арестам и казням непригодных.

Недавно появилась информация, что мятежники радикального движения планировали убить немецкого канцлера Олафа Шольца. Радикальное движение отрицает легитимность ФРГ и призывает к свержению федеральных учреждений.

Детальнее о сорванном покушении на Шольца – в сюжете ТСН.

Популярное американское издание The New York Times узнало, о чем рассказывали немецким депутатам на закрытом слушании, посвященном подробностям сорванного спецслужбами Германии мятежа.

Американские журналисты пишут, что для успеха государственного переворота заговорщики планировали создать 280 групп для арестов и казней. Между собой подписали более 100 соглашений о неразглашении, в которых клялись хранить в тайне план переворота – ведь он предусматривал штурм немецкого парламента и арест его членов, а также убийство канцлера.

Кроме того, следствие установило, что немецкий князь Генрих восьмой, которого называют одним из организаторов путча, по крайней мере, один раз встречался с российскими дипломатами в консульстве в Германии.

Напомню, на прошлой неделе в Германии правоохранители провели спецоперацию одновременно в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Сообщили о задержании 25 человек, среди них – россиянка и мужчина, контактировавший с представителями РФ.

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