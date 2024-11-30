Покусились на святое: Трамп пригрозил странам БРИКС последствиями за отказ от доллара

Будущий президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС серьезными экономическими последствиями, если они предпримут шаги для создания собственной валюты и отказа от доллара.

Об этом он написал в своей социальной сети TruthSocial в субботу, 30 ноября.

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"Мысли о том, что страны БРИКС попытаются отказаться от доллара, пока мы будем стоять в стороне и наблюдать, должны исчезнуть. Мы потребуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США. В противном случае они столкнутся со 100% пошлинами и попрощаются с продажами в замечательную экономику США. Они могут пойти и найти другого лоха", – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что у БРИКС "нет никаких шансов" найти альтернативу доллару на международном рынке.

"Любая страна, которая попытается это сделать [отказаться от доллара – ред.], должна помахать Америке рукой", – пригрозил Трамп.

Напомним, по мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, на октябрьском саммите БРИКС Путин скорее мог предложить странам-участницам создание военного союза, а не введение единой валюты. Российская экономика слишком слаба, чтобы выдержать единую валюту.

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