Полтысячи человек эвакуировали в аэропорту Польши: что случилось

Окружной суд в Польше принял решение о трехмесячном аресте 28-летнего мужчины, чьи действия привели к масштабной эвакуации в аэропорту имени Фридерика Шопена в Варшаве. Муж оставил без присмотра багаж. Поэтому службы эвакуировали около 500 пассажиров и временно ограничили работу терминала.

Об этом сообщает польское издание RMF 24.

Вечером 21 ноября службы аэропорта обнаружили в общественной зоне терминала бесхозяйную сумку, в которой находилось электронное устройство. Из-за высокого уровня угрозы немедленно эвакуировали около полутысячи человек.

На место оперативно прибыли саперы. Посредством специального робота они провели осмотр подозрительного багажа, подтвердив, что опасных предметов в нем нет. В ходе расследования полиция установила, что багаж покинул 28-летний мужчина, сразу после этого покинувший здание аэропорта.

Правоохранители сообщили, что мужчина вернулся в терминал примерно через час после начала работы экстренных служб. Его задержали около 03:00 (4:00 по Киеву). Поведение фигуранта оказалось настолько нетипичным, что делом занялась окружная прокуратура.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения в виде трех месяцев ареста. Дело было передано в военный отдел прокуратуры для дальнейшего расследования.

Ранее также сообщалось, что диверсии на железной дороге в Польше произошли 15 и 17 ноября. Первый инцидент произошел вблизи населенного пункта Жичин в Мазовецком воеводстве — взрыв повредил рельсы, а неподалеку обнаружили еще одно не сработавшее взрывное устройство. Второй случай был зафиксирован возле города Пулавы, где была повреждена контактная сеть железной дороги.

Тогда сообщалось, что польская прокуратура предъявила обвинения в террористической диверсии Александру К. (39 лет) и Евгению И. (41 год).