Пилоты пассажирского лайнера заснули во время рейса: чем все закончилось

В отчете комитета по безопасности говорится, что самолет находился в бесконтрольном состоянии почти полчаса.

Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии сообщил об инциденте, который произошел на пассажирском рейсе Batik Air, следовавшем из Сулавеси в Джакарту 25 января. По информации НКБТ, командир экипажа и второй пилот лайнера заснули на 28 минут и не выходили на связь.

Об этом пишет издание Jakarta Globe.

В отчете комитета по безопасности говорится, что первый пилот не выспался в ночь перед полетом из-за того, что ему пришлось несколько раз проснуться, чтобы помочь жене укачать близнецов, которые родились всего месяц назад.

Несмотря на серию навигационных ошибок, которые произошли за то время, пока самолет был на автопилоте, пилотам удалось вернуть лайнер Airbus A320 на правильный курс и благополучно доставить в Джакарту 153 пассажира и четырех бортпроводников на борту. Отмечается, что самолет провел в воздухе 2 часа 35 минут.

Согласно материалам расследования НКБТ, примерно через полчаса после взлета командир экипажа сказал второму пилоту, что ему нужно немного поспать. Второй пилот взял управление самолетом на себя, но через некоторое время тоже непреднамеренно уснул.

Сообщается, что второй пилот подтвердил получение стандартных полетных инструкций. Но когда Центр управления полетами попытался снова выйти на связь с бортом через 12 минут, ему никто не ответил. несмотря на многочисленные попытки связаться с пилотами разными способами, борт не выходил на связь 28 минут.

Когда командир экипажа наконец проснулся, он понял, что самолет сбился с курса. Тогда он разбудил напарника и сообщил в центр управления, что на борту была проблема с радиосвязью, которая уже успешно разрешена. Весь дальнейший полет прошел без происшествий и лайнер благополучно приземлился в столице Индонезии.

В своем отчете НКБТ рекомендовал авиакомпании Batik Air Indonesia разработать подробные процедуры проверки кабины пилотов во время полетов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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