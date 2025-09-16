Беспилотник / Иллюстративное фото / © pexels.com

Реклама

Дополнено новыми материалами

Польские правоохранители задержали лиц, которые были операторами дрона, который 15 сентября кружил в Варшаве над правительственными зданиями и Бельведером. Задержанными оказались 21-летний гражданин Украины и 17-летняя белорусская гражданка.

Об этом заявил представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский, информирует TVN24.

«Функционеры Службы охраны государства очень пристально и быстро отреагировали, обнаружили лиц, которые руководили этим дроном. Это молодая белоруска и ее товарищ из Украины, которому чуть за двадцать. Они были непосредственно задержаны сотрудниками СОД. Затем вызвали полицию, которая приехала на место и взяла этих лиц под свою опеку», — рассказал Добжиньский.

Реклама

Журналисты TVN24 выяснили, что речь идет о 21-летнем украинце и 17-летней белоруске. Эту информацию подтвердила полиция. В свою очередь накануне вечером премьер Польши Дональд Туск сообщал о задержании двух белорусов.

По словам Добжиньского, задержанные «дают показания непосредственно в полиции».

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности внимательно следят за ситуацией и проверяют, чем руководствовались эти лица, запуская дрон в запрещенной зоне», — сказал представитель координатора спецслужб.

Это не масштабная шпионская акция

Он отметил, что следствие продолжается и пока неизвестно, какие объяснения дают задержанные.

Реклама

"Мы опровергаем слухи, что это какая-то масштабная шпионская акция. На данном этапе никто не может однозначно это утверждать», — сообщил Добжиньский

«Это молодые люди, возможно, это было из-за легкомыслия, возможно, из-за неосведомленности, возможно, они хотели снять какой-то фильм над Лазенками (Королевскими). Тем более, что они были в парке Лазенковском и именно оттуда запустили дрон», — добавил спикер.

Было нарушение правил авиации, о шпионаже речь не идет

Эдита Адамус из пресс-службы Варшавской полиции сообщила об изъятии беспилотника.

«Сейчас ведутся действия в рамках статьи 212 Закона об авиации», — сказала Адамус.

Реклама

Согласно этой статье, тот, кто совершает полет и нарушает этим правила воздушного движения в соответствующей зоне, может получить до пяти лет заключения.

Представитель Варшавской окружной прокуратуры Петр Антони Скиба отметил, что сейчас соответствующие службы анализируют доказательства.

«На этом этапе материалы свидетельствуют о нарушении правил авиации, а не о преступлении шпионажа«, — сказал Скиба, добавив, что прокуратура ожидает материалы 17 сентября.

Заметим, что в Польше из соображений безопасности действует запрет на полеты дронов над правительственными зданиями и другими объектами критической инфраструктуры. На таких объектах размещены таблички с соответствующими предупреждениями. Каждый оператор дрона, у которого есть лицензия, может проверить в специальном приложении, где разрешено, а где запрещено летать.

Реклама

Напомним, 15 сентября Туск сообщил, что Служба охраны Польши обезвредила дрон, который летал в Варшаве над правительственными зданиями и Бельведером.

К слову, вечером 13 сентября в Люблинском воеводстве Польши объявляли воздушную тревогу из-за возможной угрозы российских ударных дронов. Нарушения воздушного пространства Польши тогда не произошло.

Аналогичная ситуация недавно произошла и в Румынии. По словам военных, их действия были направлены на обеспечение максимальной безопасности граждан.