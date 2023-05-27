"Полетят головы": в ГУР прокомментировали реакцию РФ на события в Белгородской области

Представитель украинской разведки также оценил, возможен ли такой сценарий в Беларуси.

Руководство России начнет искать "виновных" и наказывать их после событий в Белгородской области, однако приведет ли это к какому-либо результату – неизвестно.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

"Военная разведка Украины давно ожидала, что эти или подобные события произойдут. Мы ясно видели то, что народ России, население России, оно со временем начинает понимать, что есть десятки-сотни тысяч жертв, есть десятки-сотни тысяч смертей. И потому, по существу, граждане России взяли в руки оружие и пошли освобождать свою страну от путинского режима. Это абсолютно ожидаемо, абсолютно предсказуемо, и, думаю, это только начало, и со временем такие восстания, такие события, они будут происходить во многих регионах России", – отметил представитель ГУР.

Представитель разведки напомнил, что за последний год в РФ уже по меньшей мере трижды был заменен высший состав российских оккупационных войск.

"В течение последнего года, я не помню, трижды или четырежды уже был заменен высший состав российских оккупационных войск. Они ставят военачальников. Военачальники, безусловно, не справляются, они их заменяют, они надеются, что следующий будет лучше, а результата – нет. Они будут искать сейчас, ну это российская традиция, искать каких-нибудь стрелочников и их наказывать. Головы полетят, да. Будет ли результат – неизвестно", — заметил Черняк.

Андрей Черняк ответил, могут ли аналогичные операции состояться в Беларуси.

"Беларусь пока не активно участвует в войне. В Беларуси нет сотен тысяч погибших, потому как только они появятся, я думаю, что какие-то определенные процессы начнутся и в Беларуси", – резюмировал представитель ГУР.

Напомним, представители добровольческих подразделений "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легиона "Свобода России" все еще находятся на территории России в Белгородской области.

Представитель легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем" рассказал, что добровольцы проводили на территории Белгородщины комбинированную операцию.

В ночь на 27 мая беспилотник атаковал здание МВД в Белгородской области РФ.

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