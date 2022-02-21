Полевые развертывания техники и войск: спутник зафиксировал повышенную активность РФ вблизи украинских границ

Находившиеся в гарнизонах части занимают полевые позиции.
Новые спутниковые снимки, полученные американской частной компанией Maxar в воскресенье, 20 февраля, свидетельствуют о повышенной активности российских подразделений вблизи северо-восточной границы Украины.
Об этом сообщает СNN, приводя данные от частной компании Maxar.
Так, по данным Maxar, были замечены многочисленные новые полевые развертывания бронетанковой техники и войск к северо-западу от Белгорода и вблизи населенных пунктов Солоти и Валуйки, расположенные в пределах 35 километров от границы РФ с Украиной.
"Эта новая деятельность является изменением в схеме ранее замеченного развертывания боевых групп (танков, бронетранспортеров, артиллерии и вспомогательной техники)... Сегодня (20 февраля — ред.) большая часть боевых частей и вспомогательной техники из н.п.Солоты ушла и в этом районе видны следы машин и несколько колонн бронетехники", — отмечают в Maxar.
На снимках видно, что лагеря или плацдармы, где в минувшее воскресенье, 13 февраля, находились значительные силы, теперь "относительно пустые".
"Некоторая техника также была развернута к востоку от Валуек, Россия, в поле примерно в 15 км к северу от границы с Украиной", — отметили эксперты компании.
Кроме того, северо-западнее Белгорода также наблюдается ряд новых полевых развертываний (они находятся примерно в 30 километрах от границы с Украиной), в то же время большая часть техники и войск расположена в лесных массивах или рядом с ними.
Напомним:
В ходе телефонного разговора в воскресенье, 20 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон договорился с российским главой Владимиром Путиным провести в ближайшие часы заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для прекращения огня на Донбассе. В Елисейском дворце также сообщили, что не исключают встречи на самом высоком уровне с участием Украины и РФ.
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