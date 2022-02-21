Полевые развертывания техники и войск: спутник зафиксировал повышенную активность РФ вблизи украинских границ

Находившиеся в гарнизонах части занимают полевые позиции.

Новые спутниковые снимки, полученные американской частной компанией Maxar в воскресенье, 20 февраля, свидетельствуют о повышенной активности российских подразделений вблизи северо-восточной границы Украины.

Об этом сообщает СNN, приводя данные от частной компании Maxar.

Так, по данным Maxar, были замечены многочисленные новые полевые развертывания бронетанковой техники и войск к северо-западу от Белгорода и вблизи населенных пунктов Солоти и Валуйки, расположенные в пределах 35 километров от границы РФ с Украиной.

Фото: Maxar Technologies

"Эта новая деятельность является изменением в схеме ранее замеченного развертывания боевых групп (танков, бронетранспортеров, артиллерии и вспомогательной техники)... Сегодня (20 февраля — ред.) большая часть боевых частей и вспомогательной техники из н.п.Солоты ушла и в этом районе видны следы машин и несколько колонн бронетехники", — отмечают в Maxar.

На снимках видно, что лагеря или плацдармы, где в минувшее воскресенье, 13 февраля, находились значительные силы, теперь "относительно пустые".

"Некоторая техника также была развернута к востоку от Валуек, Россия, в поле примерно в 15 км к северу от границы с Украиной", — отметили эксперты компании.

Кроме того, северо-западнее Белгорода также наблюдается ряд новых полевых развертываний (они находятся примерно в 30 километрах от границы с Украиной), в то же время большая часть техники и войск расположена в лесных массивах или рядом с ними.