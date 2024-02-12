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"Полезные лакеи Путина": Байден отреагировал на угрозы Трампа в отношении союзников по НАТО

"Полезные лакеи Путина": Байден отреагировал на угрозы Трампа в отношении союзников по НАТО

Президент США Джо Байден / Фото: Getty Images

Байден, комментируя циничное заявление Трампа, в очередной раз объяснил, почему нужно поддерживать Украину.

Американский президент Джо Байден отреагировал на угрозы бывшего президента Дональда Трампа по отношению к союзникам по НАТО, вспомнив Украину.

Свою реакцию американский лидер опубликовал на странице X.

"Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как видите, Путин и его полезные лакеи смотрят на большие призы", — написал Байден, объяснив еще раз, почему нужно продолжать поддерживать Украину.

Напомним, накануне издание The Guardian написало, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию атаковать кого-либо из союзников США по НАТО, если они не будут, по его мнению, выполнять свои финансовые обязательства.

Западные лидеры осудили заявление Трампа, а Белый дом отверг комментарии бывшего президента США Дональда Трампа, назвав их "ужасными и бессмысленными".

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