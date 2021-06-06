Полицейская операция "Кличко": в Чехии задержали банду закарпатцев, которые наживались на украинцах

В общем обвинения получили 4 наших соотечественников.

В Чехии задержали четырех закарпатцев, которые поставляли в страну нелегально рабочую силу из Украины и ко всему не доплачивали им, а остаток денег отправляли на фиктивные счета. Поэтому их привлекут к ответственности именно за неуплату налогов.

Об этом сообщать местное издание Idnes.cz.

Издание уточняет, что для задержания украинцев была организована одна из крупнейших полицейских операций в Чехии за последние годы, которая имела кодовое название "Кличко". В ней приняли участие около ста полицейских и более пятидесяти сотрудников таможни. "Мы задержали главного члена банды, который называет себя боссом, члена его семьи и еще двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику", — сказал следователь Ондржей Старый.

Закарпатцы в возрасте от 34 до 43 лет привлекали к работе соотечественников, которые не имели разрешения на работу и ездили по туристическим визам. В страну они заезжали из Венгрии, Словакии, Польши. Украинцы выполняли грязную работу на фермах и получать небольшие суммы денег. Сообщается, что этого заработка наемникам хватало, чтобы содержать семьи в Украине, поэтому они остались довольны.

"Боссы снимали остаток денег в меньших количествах из нескольких банкоматов и через созданные компании, зарегистрированные в Праге, распределяли их по фиктивным счетам, всегда на сумму до 10 000. Ущерб, нанесенный с января 2018 по апрель 2020 года, составил почти 41 млн крон ", — говорится в сообщении.

Украинцев обвинили в уклонении от налогов. Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

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