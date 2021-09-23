Полицейские игнорировали вызов на кражу, потому что занимались любовью в служебном авто

Супружеская пара полицейских подала в отставку, когда их уличили в чрезмерном увлечении сексом.
Пару британских полицейских в графстве Суррей обвинили в том, что они во время несения службы предавались любовным утехам в служебном авто вместо того, чтобы совершать выезды на ограбление.
Об этом сообщает издание The Independent.
Руководство полиции заподозрило в небрежном отношении к службе офицеров Молли Эдвардс и Ричарда Патона, считая, что они игнорируют вызовы на место преступления.
В их авто была установлена аппаратура для прослушивания, которая зафиксировала, как на срочное сообщение об ограблении в соседнем магазине электронных товаров, офицер полиции предложил напарнице: "Давайте разденемся". Они припарковались недалеко от места преступления, чтобы заняться сексом.
Эдвардс и Патон женаты и имеют детей. После того, как их чрезмерное увлечение любовными утехами разоблачили, они подали в отставку.
"Мне нравилось, что мы проводим время вместе, но я понял, что мы поступили неправильно и должны это прекратить", — сказала по этому поводу Молли Эдвардс.
Напомним, ранее один из пассажиров крупнейшего лоукостера Европы Ryanair опубликовал в соцсети Twitter сцену орального секса, которым занимались его соседи по самолету.