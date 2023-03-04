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Полицейские применили слезоточивый газ и световые гранаты: в Греции усилились протесты

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Полицейские применили слезоточивый газ и световые гранаты: в Греции усилились протесты

В Греции усилились протесты на фоне железнодорожной катастрофы

Некоторые протестующие бросали в полицейских бензиновые шашки и поджигали мусорные баки.

В Греции спустя несколько дней после крупнейшей в стране железнодорожной аварии усилились протесты. На улицы нескольких городов с демонстрациями вышли тысячи студентов. Между некоторыми протестующими и полицейскими произошла стычки.

Об этом сообщает Associated Press.

В целом, митинги были мирными. Однако в Афинах силовики возле парламента применили слезоточивый газ и световые гранаты, чтобы разогнать протестующих, которые бросали в них зажигательную смесь и поджигали мусорные баки. Стычки произошли и в Салониках. О задержанных или пострадавших информации пока нет.

В Греции усилились протесты на фоне железнодорожной катастрофы / ©
В Греции усилились протесты на фоне железнодорожной катастрофы
В Греции усилились протесты на фоне железнодорожной катастрофы / ©
В Греции усилились протесты на фоне железнодорожной катастрофы
В Греции усилились протесты на фоне железнодорожной катастрофы / ©
В Греции усилились протесты на фоне железнодорожной катастрофы

Крупнейший митинг в пятницу состоялся в городе Лариса, недалеко от места аварии. Там несколько тысяч человек прошли мирным маршем. Напомним, подобные протесты состоялись в среду и четверг.

В Греции усилились протесты на фоне железнодорожной катастрофы / © Associated Press
В Греции усилились протесты на фоне железнодорожной катастрофы / Фото: Associated Press
В Греции усилились протесты на фоне железнодорожной катастрофы / ©
В Греции усилились протесты на фоне железнодорожной катастрофы

Столкновение поездов произошло в ночь на 1 марта в области Фесалия на севере Греции. Один поезд ехал из Афин в город Салоники, второй — из Салоник в Ларису. Первоначально было известно о 16 погибших и 85 пострадавших. Большинство жертв – студенты, ехавшие с празднования карнавала.

Глава греческого профсоюза железнодорожников Яннис Дитсас заявил, что сигнализация на месте аварии не работала. Начальник станции отрицает свою причастность, но полиция его арестовала. Еще два человека задержаны для допроса.

Ответственность за железнодорожную катастрофу взял на себя министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис. Он подал в отставку.

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Лобовое столкновение поездов в Греции: количество жертв растет

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Дата публикации
Просмотры
238
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