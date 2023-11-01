Полицейский обмазал краской экоактивистов в Берлине: чем все закончилось

В Берлине полицейский смазал климатических активистов краской, с которой они пришли на протест.

Во вторник, 31 октября, климатические активисты нанесли на здание офиса канцлера ФРГ лозунги "Олаф лжет". На место происшествия быстро прибыла полиция в штатском, попытавшаяся оттеснить протестующих.

Об этом сообщает BILD.

Полицейские неоднократно оттягивали активистов от здания, но хватали кисти и продолжали свои попытки. В конце концов на месте происшествия завязалась потасовка. Один из офицеров полиции сначала повалил на землю одну девушку, потом другую и, схватив кисть, размазал оранжевую краску по лицу одной из протестующих.

Берлинская полиция подтвердила, что это был их сотрудник в штатском. В настоящее время он находится под следствием по подозрению в нападении при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, 31 октября ЧП произошло и с активисткой в Париже. Там полиция открыла огонь по женщине, якобы выражавшей угрозы взорвать себя на железнодорожной станции.

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