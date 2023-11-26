Полицейский, осужденный за убийство Джорджа Флойда, был тяжело ранен в тюрьме

Ожидается, что он выживет.

Бывшего американского полицейского Дерека Шовина, которого осудили за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, ранили ножом в тюрьме в Аризоне. Прокуратура сообщила, что осужденный находится в стабильном состоянии.

Об этом пишет CNN.

Сообщается, что нападение произошло 24 ноября.

"Мне досадно слышать, что Дерек Шовин стал объектом насилия. Он был надлежащим образом осужден за совершенные преступления. И, как и любой человек, находящийся в тюрьме, должен иметь возможность отбывать, не боясь мести или насилия. ", – сказал Кот Эллисон.

Несмотря на серьезное ранение, ожидается, что он выживет.

Адвокат бывшего полицейского Грег Эриксон сообщил СМИ, что ему пока не удалось связаться со своим подзащитным.

Напомним, эксофицера полиции Дерека Шовина был осужден в конце июня 2021 года за резонансное убийство афроамериканца.

Читайте также: