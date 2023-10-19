Полиция арестовала более 300 человек после акций протеста на Капитолийском холме

Более 300 человек арестованы после собрания в Капитолийском комплексе в знак протеста против войны Израиля и ХАМАС

Масштабная демонстрация на Капитолийском холме прошла после аналогичного события в Белом доме. Об этом сообщил спикер полиции Капитолия.

По словам спикера, большинство из них были арестованы за проникновение и протесты в Капитолии, пишет ABC News.

Перед арестами сотни людей собрались в комплексе Капитолия и возле него, призывая прекратить конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Некоторые из демонстрантов, организованные левой еврейской группой, затем вошли в офисное здание Cannon House через разные точки входа и собрались в ротонде, сказал представитель полиции.

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Масштабная демонстрация произошла после подобного события в Белом доме в начале этой недели, которое также привело к десяткам арестов.

По словам спикера полиции, протестующие, как и остальные люди, могут легально попасть в Капитолийский комплекс и получить проблемами только тогда, когда они повлекут за беспорядки.

Согласно источникам в правоохранительных органах, для помощи в комплексе были вызваны полицейские департаменты из близлежащих районов, включая столичную полицию Вашингтона и офицеров Виргинии.

Некоторые законодатели, имеющие офисы в офисном здании Cannon House, упрекали демонстрантов.

Напомним, 12 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль. Визиты американских политиков проходят на фоне нападения ХАМАСа на страну.

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