Полиция арестовала более 300 человек после акций протеста на Капитолийском холме

Более 300 человек арестованы после собрания в Капитолийском комплексе в знак протеста против войны Израиля и ХАМАС
Масштабная демонстрация на Капитолийском холме прошла после аналогичного события в Белом доме. Об этом сообщил спикер полиции Капитолия.
По словам спикера, большинство из них были арестованы за проникновение и протесты в Капитолии, пишет ABC News.
Перед арестами сотни людей собрались в комплексе Капитолия и возле него, призывая прекратить конфликт между Израилем и ХАМАСом.
Некоторые из демонстрантов, организованные левой еврейской группой, затем вошли в офисное здание Cannon House через разные точки входа и собрались в ротонде, сказал представитель полиции.
Масштабная демонстрация произошла после подобного события в Белом доме в начале этой недели, которое также привело к десяткам арестов.
По словам спикера полиции, протестующие, как и остальные люди, могут легально попасть в Капитолийский комплекс и получить проблемами только тогда, когда они повлекут за беспорядки.
Согласно источникам в правоохранительных органах, для помощи в комплексе были вызваны полицейские департаменты из близлежащих районов, включая столичную полицию Вашингтона и офицеров Виргинии.
Некоторые законодатели, имеющие офисы в офисном здании Cannon House, упрекали демонстрантов.
Напомним, 12 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль. Визиты американских политиков проходят на фоне нападения ХАМАСа на страну.
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