Полиция Германии задержала людей, планировавших государственный переворот

В среду утром, 7 декабря, в Германии полиция одновременно провела спецоперацию в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации "Reichsbürger", планировавшей похищение политиков и насильственный захват власти. Известно о задержании 25 человек.

Об этом пишет немецкое издание BILD.

Обыски прошли на 137 объектах, принадлежащих 52 подозреваемым, в Берлине, Тюрингии, Баден-Вюртемберге и Саксонии и других регионах страны.

По данным следствия, подозреваемые с ноября 2021 года планировали вооруженное нападение на Бундестаг и захват политиков. Правоэкстремистская организация рассчитывала на начало беспорядков и переворот в Германии.

Отмечается, что часть экстремистов, которые собирались "очистить верхний уровень существующего правительства и создать новый государственный аппарат по монархическим принципам", занимают влиятельное место в социальных или финансовых сферах, в частности, среди них бывшие служащие бундесвера и бывший депутат бундестага от "Альтернативы для Германии". Среди вероятных участников экстремистского сообщества бывший депутат бундестага и бывшие военные.

По версии следствия, группировка планировала создать неформальную армию, похожую на ополчение, для осуществления своих планов переворота.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать Украине системы Patriot.

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